Še en mandat na čelu Drame za Igorja Samoborja

Ravnatelj osrednje gledališke hiše bo vsaj še do leta 2023

25. september 2017 ob 16:07

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Minister za kulturo Tone Peršak je za ravnatelja SNG-ja Drama Ljubljana imenoval Igorja Samoborja, in sicer za mandatno dobo petih let, od 1. maja 2018 do vključno 30. aprila 2023, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili z ministrstva za kulturo.

To bo za Samoborja drugi mandat na čelu ljubljanske Drame.

Igor Samobor, ki vodi javni zavod tudi v aktualnem mandatu, je najceloviteje in najbolj prepričljivo predstavil svoj pogled na mesto direktorja v javnem zavodu SNG Drama Ljubljana. Njegova programska vizija je primerna, saj se opira na uresničevanje strateškega načrta, ki temelji na odpiranju Drame navzven, ob hkratnem sledenju vsem repertoarnim postavkam, ki so zapisane v aktu o ustanovitvi. Hkrati je predstavil tudi ustrezne predloge rešitev za normalno delovanje javnega zavoda v sezonah, ko bo potekala prenova matične hiše, so zapisali na ministrstvu.



Na razpis za delovno mesto ravnatelja ljubljanske Drame so se sicer prijavili trije kandidati, ki so vsi izpolnjevali pogoj. Poleg Samoborja sta se prijavila še režiser Sebastijan Horvat in član igralskega ansambla Boris Mihalj.

A. J.