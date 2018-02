Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Oltarno sliko Jezusovo rojstvo s sv. Frančiškom in sv. Lovrencem je baročni mojster naslikal leta 1609. Foto: Wikipedia Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) je v slikarstvo vnesel izrazit realizem in v svojih delih upodabljal vsakdanje, neidealizirane ljudi z umazanimi rokami ter nogami. Njegova umetnost je prinesla odgovor na tisto, kar je po renesansi, ki se je iztekla v manjerizem, ustrezalo cerkvenim težnjam, pravzaprav željam Ignacija Lojolskega, da umetnost nagovarja vse čute gledalca, čemur sijajno ustrezata Caravaggieva dramatičnost in naturalizem. Na fotografiji: Mučeništvo sv. Lovrenca, Chiesa del Gesu, Rim. Foto: Reuters Baročni slikar sodi med tiste umetnike, katerih življenje je že tako postreglo z marsikatero tudi neljubiteljem umetnosti zanimivo podrobnostjo – temperamentni možakar manjše rasti se je menda rad znašel v središču pretepa, v katerem naj bi celo nekoga ubil. Foto: Reuters Dodaj v

Sled za ukradenim Caravaggiem vodi v Švico

Trgovec z umetninami, ki je pred leti kupil sliko, zdaj že pokojni

28. februar 2018 ob 16:15

Rim - MMC RTV SLO

Skoraj pol stoletja je že, odkar so z oltarja cerkve San Lorenzo v Palermu ukradli Caravaggievo sliko, okoli katere se je v tem času spletla cela kopica zgodb, kje bi lahko bila. Italijanska policija je zdaj prišla na novo sled, ki pritrjuje tisti teoriji, da je slika že nekaj časa daleč stran od meja Sicilije - bila naj bi v Švici.

Izginotje Caravaggieve slike s prizorom Jezusovega rojstva s sv. Frančiškom in sv. Lovrencem iz oratorija cerkve v Palermu spada že leta med enega najbolj razvpitih kriminalnih primerov na področju trgovine z umetninami.

Delo, ki ga je baročni mojster naslikal leta 1609, je z oltarja izginilo 16. oktobra leta 1969. Dolga leta so jo neuspešno iskali italijanska policija, Interpol in FBI, slika pa je začenjala dobivati mitske razsežnosti. Okoli dela se je spletla cela vrsta teorij, kje bi lahko bila - med najbolj pesimističnimi sta tisti, da so jo pozabljeno na neki kmetiji načele podgane ali pa, da je bila uničena v potresu v Neaplju.

Že od samega začetka se je kraja umetnine povezovala z organiziranim kriminalom, ki naj bi tudi sicer stal za večjim delom izginulih umetniških del, arheoloških in drugih artefaktov. V ta namen naj bi mafija razvila dodelano mrežo, ki obsega vse – od kraje, do prevoza, ponarejene dokumentacije in prodaje.

Sliko ukradla "nepomembna" tatova

Če je verjeti pričevanju, ki ga je imel pred italijansko vladno komisijo za preprečevanje organiziranega kriminala pred kratkim ovaduh Gaetano Grado, v primeru Caravaggia ni šlo za večjo organizirano akcijo, temveč sta jo na lastno pest ukradli majhni tatinski ribi. Sicilijanska mafija je postala na delo pozorna pozneje in se njene potencialne vrednosti zavedala šele po tem, ko so o primeru poročali mediji. Mafijski šefi so dali vedeti, da jih slika zanima, in Caravaggio se je kmalu znašel v rokah Gaetana Badalamentija, vodje Cupole, neke vrste mafijskega koncila, ki razsoja v primeru sporov med posameznimi družinami.

Iz rok sicilijanske mafije k švicarskemu preprodajalcu

Badalamenti je nato sliko prodal švicarskemu trgovcu, ki je v ta namen pripotoval v Palermo. Kot je v pričevanju, ki ga je povzemal italijanski časopis La Repubblica, dejal Grado, naj bi mu Badalamenti dejal, da bodo zaradi lažjega transporta v tujino platno razrezali na več kosov. Grado je ob pregledu fotografij različnih švicarskih trgovcev z umetninami identificiral tistega, ki naj bi po njegovih besedah od Badalamentija kupil sliko. Ta naj bi bil zdaj sicer že pokojen, njegovega imena pa italijanska policija še ni razkrila.

Gradovo pričanje so že delili tudi s sicilijanskimi oblastmi, poroča portal Art Newspaper. Vodja vladne komisije za preprečevanje organiziranega kriminala Rosy Bindi pa pričakuje pri preiskavi novih informacij mednarodno sodelovanje.

Nekoč v baročnem oltarju

Caravaggio, mojster, ki je s svojim slikarstvom pomembno vplival na cele generacije slikarjev, ne le v Italiji, temveč tudi drugod po stari celini, je Jezusovo rojstvo naslikal leto dni pred svojo smrtjo. Sliko naj bi že aprila 1600 naročil Fabio Nuti, Caravaggio jo je končal v Rimu, od tam pa so jo prepeljali v Palermo. Ker gre za oltarno sliko, je ta precej velikih dimenzij (268 cm krat 197 centimetrov), kar je bil najverjetneje tudi razlog, da sta domnevno dva tatova sliko odstranila iz okvirja, preden sta jo odnesla iz cerkve.

M. K.