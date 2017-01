Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Stavkovni odbor je pripravljen tudi na dogovor o sporazumnem odhodu dirigenta Uroša Lajovca, vendar le ob predhodnem soglasju orkestra. Vse druge stavkovne zahteve za zdaj ostajajo nespremenjene. Foto: BoBo Predloga preprosto ni, tako Damjanovič, obstaja samo kratek telefonski posvet, ki se ni sklenil z dogovorom, ki ga minister opredeljuje, je zapisal Damjanovič. Foto: BoBo Na ministrstvu so sicer naročili notranjo revizijo poslovanja Slovenske filharmonije v obdobju od 2013 do 2016, za katerega so stavkajoči poslali določene obremenilne indice. Foto: AP Sorodne novice Peršak: Filharmoniki lahko julija računajo na novega direktorja Konec pogajanj: novoletnega koncerta filharmonikov ne bo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Stavkovni odbor filharmonije se je izrekel za pobudo Toneta Peršaka

O težavah v Slovenski filharmoniji tudi v drevišnjem Panoptikumu

12. januar 2017 ob 16:51

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Stavkovni odbor Slovenske filharmonije (SF) je ministrstvo in oba sindikata obvestil, da sprejema pobudo ministra Toneta Peršaka, da se kriza v zavodu reši z objavo razpisa za novega direktorja in zamenjavo na tem mestu do 1. julija letos.

Kot je sporočila predsednica odbora Marina Kopše, je sindikat pristojne na ministrstvu za kulturo ter sindikata Sviz in Glosa pisno obvestil, da sprejema pobudo "ministra za reševanje krize v SF-ju, ki med drugim v najkrajšem času predvideva javni razpis za novega direktorja SF-ja, zamenjavo oz. razrešitev sedanjega direktorja pa najpozneje do 1. julija 2017".

Odbor je pripravljen tudi na dogovor o sporazumnem odhodu dirigenta Uroša Lajovca, vendar le ob predhodnem soglasju orkestra. Druge stavkovne zahteve ostajajo po njenih besedah nespremenjene.



O dogajanju v Slovenski filharmoniji se bodo pogovarjali tudi v drevišnji oddaji Panoptikum. Ujamete jo lahko ob 23.40 na 1. programu Televizije Slovenija.



Marina Kopše je že pred dnevi potrdila, da je minister glasbenike s svojim predlogom seznanil na obisku v SF-ju prejšnji četrtek. Dan zatem je Peršak na seji pristojne komisije državnega sveta, ki je razpravljala o stanju v SF-ju, povedal, da sta z direktorjem Damjanom Damjanovičem dogovorjena, da bo s 1. julijem izvedena zamenjava na tej funkciji in da bo v kratkem objavljen razpis za direktorja.

Damjanovič: Dogovor ne obstaja

Damjanovič je to, kar je minister poimenoval "džentelmenski dogovor", razumel drugače. V ponedeljek je ministrov predlog označil za ničen, ponovil pa je že predhodno napoved, da ne namerava odstopiti. Predloga "preprosto ni, ne obstaja, obstaja samo kratek telefonski posvet, ki se ni končal z dogovorom, ki ga minister opredeljuje", je zapisal Damjanovič.

Ministrstvo je naročilo notranjo revizijo poslovanja SF-ja v letih od 2013 do 2016, za katere so stavkajoči poslali določene obremenilne indice. Na podlagi njenih rezultatov se bo Peršak odločal o morebitni Damjanovičevi razrešitvi.

Minister predlagal sporazumni odhod

Obenem poudarjajo, da Peršak ni zahteval odstopa, temveč je predlagal sporazumen razhod 1. julija oziroma sporazumno prekinitev delovnega razmerja s 30. junijem letos, torej kompromis, ki bi moral biti sprejemljiv za vse vpletene. "V nasprotnem primeru bo prisiljen iskati rešitev, ki bo predvsem omogočila normalno delovanje javnega zavoda," so zapisali na ministrstvu. Potrdili so tudi, da je med ministrom in Damjanovičem šlo za telefonski pogovor, ki pa je bil "resda kratek, vendar jasen".

