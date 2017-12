Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Številne kulturne ustanove po državi ob dnevu Prešernovega rojstva brezplačno odpirajo vrata, pripravljajo vodstva, delavnice in številne druge dogodke. Foto: BoBo Število obiskovalcev se je v minulih letih gibalo okrog 30.000, na ministrstvu tudi letos računajo na podoben obisk. Foto: Narodna galerija Po navedbah ministrstva za kulturo organizatorji iz vse Slovenije poročajo o dobri obiskanosti prireditev, največ obiskovalcev pa naštejejo v nacionalnih javnih zavodih, muzejih in galerijah v prestolnici, kot so Narodna galerija, Narodni muzej, Moderna galerija ali Slovenski etnografski muzej. Foto: BoBo Z dnevom odprtih vrat je ministrstvo začelo v Prešernovem letu 2000. Z leti se je pobuda preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni dogodek. Foto: Ziga Zivulovic jr./BoBo Sorodne novice "Kulturna dediščina predstavlja razvojni in gospodarski potencial in ni breme" Dodaj v

Ta veseli dan kulture: "Ker zavedanje o bogastvu kulture naših prednikov navdihuje duha"

3. december 2017 ob 11:21

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta veseli dan kulture, s katerim se spominjamo rojstva pesnika Franceta Prešerna, tudi letos odpira vrata številnih kulturnih ustanov po vsej Sloveniji. Predstave, razstave, vodstva, koncerti, predavanja in delavnice - v 54 krajih po vseh državi se bo zvrstilo več kot 320 brezplačnih dogodkov, današnji dan pa je letos tudi uvod v Evropsko leto kulturne dediščine.

Uradno odprtje se bo odvilo ob 11.30 v Narodni galeriji, na kateri bosta sodelovala tudi ambasadorja leta kulturne dediščine, reper Trkaj in slovenski literarni zgodovinar in profesor Igor Saksida. V Narodni galeriji se bo potem dogajanje nadaljevalo ves dan.

Ponudba dogodkov ob Tem veselem dnevu kulture bo tradicionalno najbolj pestra v Ljubljani in Mariboru, živahno pa bo tudi drugod po Sloveniji. Pokrajinski arhiv Maribor denimo vabi na dan odprtih vrat in vodstvo po arhivu. Obiskovalce bodo popeljali v arhivsko čitalnico, predstavili eno izmed arhivskih skladišč, restavratorsko delavnico in še kaj.

Po besedah direktorja arhiva Ivana Frasa se v program Ta veselega dneva kulture vključijo vsako leto, saj hočejo tistim, ki nimajo možnosti, da bi arhiv obiskali tekom delovnega dne, omogočiti, da ga obiščejo ob koncu tedna. Dodal je, da lani obisk še ni bil prav velik, da pa se sicer iz leta v leto povečuje.

Kot protiutež potrošniškemu prazničnemu duhu

Slovensko ljudsko gledališče Celje v akciji sodeluje že od samega začetka. Letos imajo na sporedu gostujočo predstavo Gledališča Virovitica 2:14 h Davida Paqueta, ki je namenjena občinstvu vseh generacij. Obisk kulturnih institucij je izredno pomemben, saj brez razvoja in skrbi za slovensko kulturo ter jezik v današnjem času ne bi praznovali tudi samostojnega obstoja in samoodločbe naroda, poudarjajo v SLG Celje.

Na Ta veseli dan kulture pričakujejo predvsem gledalce, ki običajno ne hodijo v gledališče, in tiste, ki si tega ne morejo privoščiti. Kot so še zapisali, pa odprta vrata slovenske kulture v začetku decembra predstavljajo tudi protiutež potrošniškemu prazničnemu duhu. Zaradi dobrega odziva v preteklosti tudi letos pričakujejo velik obisk.

Vsak obisk muzeja je tudi priložnost za razmislek o nas samih

Pokrajinski muzej Koper vabi na predavanje o Mušji jami pri Škocjanu in na otvoritveno vodstvo po dopolnjeni stalni razstavi Srce Kopra. Opažajo, da so se kulturi posvečeni dnevi, kot sta 3. december ali 8. februar, usedli v javno podzavest prebivalk in prebivalcev, ki v čedalje večjem številu izkoriščajo te priložnosti za brezplačno uživanje v bogati kulturni dediščini. "Tako je tudi prav, kajti zavedanje o bogastvu kulture naših prednikov navdihuje duha in nas dela boljše ljudi, vsak obisk muzeja pa je vselej priložnost za razmišljanje tudi o nas samih in o tem, od kod prihajamo in kam gremo," so dodali.

Vključevanje zvestih uporabnikov

Pestro bo tudi v Posavskem muzeju Brežice, kjer se po besedah v. d. direktorice Alenka Černelič Krošelj zadnja leta še posebej trudijo, da njihov program niso samo 'odprta vrata z dogovorjenim brezplačnim vstopom', ampak da je ta dan tudi del vpogleda v njihovo delo malo drugače. Program so letos usmerili v povezovanje z njihovimi zvestimi uporabniki in tistimi, ki jih še želijo aktivno vključiti v svoje delo, z njim pa sledijo tudi pričetku Evropskega leta kulturne dediščine.

Slednjega bodo napovedali pred simbolom mesta - Vodovodnim stolpom, sledil bo voden sprehod po mestu. Nadaljevali bodo z javnim vodstvom po razstavi Posavski obrazi - kiparka Alenka Eržen Šuštaršič (1926-2005) in pogovorom z Janezom Ivšičem, ki je poleti našel rimski meč, ohranjen v lehnjaku v reki Krki, in ga predal muzeju. Program bo sklenila predstavitev njihovih delničarjev znanj z borze posavske kulturne dediščine.

Ko se združita dostopnost in želja po doživetju kulture

Ta veseli dan kulture se odvija že 18. leto zapored, ministrstvo za kulturo pa želi skupaj s sodelujočimi

ustanovami, teh je letos 140, kulturne vsebine približati tistim, ki v kulturne institucije zaidejo redkeje. Število obiskovalcev se je v minulih letih gibalo okrog 30.000. Na ministrstvu letos upajo na podoben obisk. Prvič je bilo 3. decembra, na Prešernov rojstni dan, praznično leta 2000, z leti pa se je pobuda preoblikovala v Ta veseli dan kulture in prerasla v množičen kulturni dogodek. Na ta dan se združujeta dostopnost in želja ljudi po doživetju kulture.

