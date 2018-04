Transgeneracije prinašajo umetnost najmlajše generacije

V kakšni kondiciji je umetniška ustvarjalnost srednješolcev?

9. april 2018 ob 09:26

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Cankarjevem domu se bo z odprtjem razstave likovnih, fotografskih, stripovskih in videodel v veliki sprejemni dvorani začel festival sodobnih umetnosti mladih Transgeneracije, ki bo predstavil ustvarjanje dijakov iz vse Slovenije.

Otvoritveni dan bo nocoj sklenila predstava Sreča v izvedbi Teatra Curriculum vitae Gimnazije Šentvid v dvorani Duše Počkaj.

Bližje od klasičnega leposlovja jim je strip

Novost letošnjega festivala je, da je strip zamenjal kategorijo literarnega ustvarjanja. Kot so zapisali v CD, se je zamenjava glede na število prijav izkazala za uspešno potezo. Na natečaj je sicer letos prispelo skoraj 150 prijav, kot vsako leto so prejeli predvsem številna likovna dela.

Plesnih in gledaliških predstav je v tekmovalni del festivala uvrščenih 13, tri pa so v spremljevalnem programu.

V selektorski ekipi so obdržali nekaj starih imen, k sodelovanju pa so povabili tudi predstavnike mlajših generacij. Prispela dela so tako izbirali selektorji Matej Bogataj in Jakob Ribič (gledališke predstave), Meta Lavrič (plesne predstave), Zorana Živić (likovna dela), Borut Krajnc (fotografska dela), Pia Nikolić (strip) ter Uroš Smasek (video).

Količina približno enaka, kakovost raste

Smasek je spomnil, da je letos tretje leto, odkar je področje video/filmskega ustvarjanja postalo samostojen programski sklop v okviru festivala. In če so predlani na festivalski razpis prispela zgolj tri kratkometražna dela, letošnja bera obsega 16 prijavljenih del. Količinsko je tako le malce šibkejša v primerjavi z lani, ko je prispelo 18 del. Vendar sama številčnost po Smaskovih besedah še zdaleč ni najpomembnejša.

Razveseljiva je občutna kakovostna težnja v smislu, da nekateri med avtorji, ki so se dokazali, če ne že prej, vsaj na lanskem festivalu, tokrat potrjujejo in nadgrajujejo avtorsko kakovost ter presenečajo z občutno kompleksnejšimi in tudi zrelejšimi deli. Od 16 prijavljenih se je v festivalski izbor uvrstilo osem del.

Program plesnih in gledaliških predstav bo potekal od 9. do 14. aprila, razstava bo odprta do 15. aprila, priznanja pa bodo podelili 23. aprila popoldne v Štihovi dvorani CD. Pred tem bo na sporedu predstava Naj gre vse v pi v izvedbi Nika Škrleca.

A. J.