Frane Milčinski - Ježek se je trudil širiti prepričanje, da "ima vsak človek pravico do svojega kosa kruha". Še posebej se je zavzemal za otroke z malo manj srečnimi usodami in bil je eden redkih, ki je verjel, da "mali razbojniki lahko zrasejo v čisto v redu ljudi" Foto: Arhiv RTV SLO Jaz nisem kulturnik, sem neke vrste komunalna usluga, sem dvorni norec Nj. Vel. Ljudstva. Ne vem, kako se je godilo drugim dvornim norcem, meni gre dobro. Frane Milčinski - Ježek Bil je eden najbolj vsestranskih slovenskih umetnikov 20. stoletja - igralec, režiser, avtor televizijskih in radijskih iger, šansonjer, pesnik in pisatelj. Foto: Arhiv družine Milčinski In bo tako: Dokler na svetu vsakdo sam ne sme odrezati svoj krajec kruha, od krvi zemlja ne bo nikdar suha. Iz Balade o koščku kruha

Tri desetletja od slovesa velikega Franeta Milčinskega - Ježka

Največji slovenski humorist in satirik

27. februar 2018 ob 17:58

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

"To, da me imajo ljudje radi, je največ vredno. To je veliko priznanje, ki ga niti Prešernova nagrada ne more preplačati," je nekoč dejal Frane Milčinski - Ježek, veliki umetnik, človek z izjemnim socialnim čutom, ki so ga ljudje občudovali že tedaj in tudi 30 let po njegovem slovesu ga nosijo v srcu. Natanko toliko namreč mineva od smrti tega vsestranskega in daljnovidnega ustvarjalca.

Njegovo umetnost so oboževali tako odrasli ljubitelji kulture kot tisti najmlajši. Slednjim je med drugim podaril Zvezdico Zaspanko, prvo slovensko radijsko igro, ki jo je napisal leta 1952, še danes eno najbolj priljubljenih pravljic. Starejše pa navdušuje z družbeno kritičnostjo in humorjem, ki ju je vpletal v svoje ustvarjanje.

Frane Miličinski - Ježek (1914–1988) je že zgodaj prišel v stik z gledališčem, sodeloval je tudi z radiem in leta 1938 dobil angažma igralca v ljubljanski Drami. V času okupacije so ga Italijani aretirali. Pozneje je deloval v ljubljanski Drami in Operi ter objavljal pesmi. Bil je tudi urednik Pavlihe.

Napisal je scenarij za mladinski film Kekec, pa tudi pesmi za film Ne čakaj na maj so njegove. Nastopal je pred kamero in s televizijo je sodeloval pri snemanju skečev ter zabavnih oddaj. Leta 1972 je posnel svoje legendarne songe. Prejel je številna priznanja in nagrade, med drugim tudi Prešernovo nagrado.

V svoji ustvarjalnosti je pogosto prepletal družbeno kritičnost in humor. Na RTV Slovenija v njegov spomin že 29 let podeljujejo nagrado za posebne dosežke na področju žlahtnega humorja in satire oziroma za izvirne dosežke v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji njegovega duha. Lani je nagrado prejel Drago Mislej – Mef.

Skrb za Ježkovo zapuščino

Ježkovo zapuščino ohranjajo in promovirajo v njegovi družini. V duhu njegove tradicije in ustvarjalnem duhu njegovega očeta Frana, prav tako mojstra besede, znanega po Ptičkih brez gnezda, deluje tudi založba Sanje. Lani decembra se je na primer spominjala 20. obletnice objave svoje prve knjige - zbirke Ježkove poezije Preprosta ljubezen ter 150. obletnice rojstva Ježkovega očeta. Sanje so posthumno izdale tako rekoč ves njegov literarni opus.

Leta 2014 smo zaznamovali 100. obletnico Ježkovega rojstva. Ježkovo leto je uvedla umetnikova vnukinja Nana Milčinski s koncertom, v spomin na vsestranskega umetnika pa se je nato zvrstilo več prireditev. Med drugim so v Cankarjevem domu uprizorili predstavo 100 svečk za Ježka, na RTV-ju pa so pripravili dokumentarec, ki predstavlja njegovo delo in zasebno življenje, in multimedijsko razstavo z naslovom Ježkovih 100.

Skleniti velja z Ježkovimi besedami: "Komiki ne sedimo med tistimi, ki imajo stanovanje na Parnasu in vikend na Olimpu. Naš prostor je spodaj, ob vznožju, kjer se navadni ljudje sprehajajo skozi nadloge svojih dni. In ni nas sram, da smo tu spodaj, da smo komedijanti."

VIDEO 30 let od slovesa Franeta Milčinskega – Ježka

