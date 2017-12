Turnerjeva nagrada Lubaini Himid, doslej najstarejši in edini temnopolti nagrajenki

Ob lovoriki zmagovalki še četrt milijona funtov

6. december 2017 ob 11:17

London - MMC RTV SLO

Na Zanzibarju rojena Lubaina Himid je letošnja dobitnica Turnerjeve nagrade, ki velja za eno najprestižnejših lovorik za sodobno umetnost v Veliki Britaniji.

V Prestonu v Lancashiru živeča Lubaina Himid je nagrado dobila za svoje usmerjanje pozornosti na rasno politiko in zapuščino suženjstva. Žirijo, ki ji je predsedoval direktor Tate Britain Alex Farquharson, je prepričala s svojim "brezkompromisnim posvečanjem težavam, vključno s kolonialno zgodovino in današnjim vztrajanjem rasizma". Nadalje je žirija izrazila občudovanje njenega "zgovornega in živahnega pristopa k slikarstvu, ki združuje satiro in vtis gledališča". Dodali so še, da "cenijo njeno vlogo vplivne kuratorke in izobraževalke". Od leta 2010 je članica britanskega imperija (MBE), ta red ji je prineslo njeno prizadevanje za umetnost temnopoltih žensk.

Politična moč grafičnega jezika

Za slike, grafike in instalacije Himidove so značilni barviti in dekorativni motivi, v njih pa se posveča vplivu temnopoltih priseljencev na zahodno kulturo. V ospredju je politična moč grafičnega jezika, njena dela pa gledalca soočajo z občutkom nevidnosti, ki ga občutijo ljudje iz afriške diaspore. The Daily Telegraph jo je v začetku leta opisal kot "premalo cenjeno junakinjo črne britanske umetnosti". Kot umetnica se je uveljavila v 80. letih minulega stoletja, ko je postala ena od vodij britanskega črnega umetniškega gibanja. Poleg slikarstva se je posvečala tudi kuriranju razstav podobno prezrtih umetnikov.

Bruhanje ob novici o ukinitvi suženjstva

Skozi leta je prišla do prepoznavnosti, kakršno si zasluži, piše BBC. Njen del razstave nominirancev za Turnerjevo nagrado v Hullu vsebuje umetnine od 80. do danes, vključno z lesenimi figurami, lončenino in časopisi, na katerih so njene poslikave. Na ogled so še porcelanasti servisi, ki jih je našla v prodajnih ropotarnicah, in na nekatere od njih naslikala črnske sužnje, na druge pa aristokrate – med katerimi najdemo tudi take, ki bruhajo ob novici o ukinitvi suženjstva.

Mnoga leta prezrta umetnica

Ob prejemu nagrade, ki jo spremlja četrt milijona funtov, je Himidova dejala: "Umetnostni in kulturni zgodovinarji, ki se vam že desetletja zdi vredno pisali eseje o mojem delu – hvala vam, omogočili ste mi preživetje v puščobnih letih." Kasneje pa je v pogovoru za BBC dejala še: "Prezrli so me kritiki in prezrl me je tisk, vendar me niso nikoli prezrli umetnostni zgodovinarji ali kuratorji in drugi umetniki." Dodala je, da njena zmaga verjetno ne bo spremenila pogledov in stališč ljudi, vendar je dodala: "Mislim, da bodo ljudje začeli govoriti, kar je tudi bistvo mojega dela".

"Nakupila si bom nekaj parov čevljev"

Na vprašanje, kako bo porabila finančni del nagrade, je odvrnila: "Veliko svojega denarja porabim, ko delam z drugimi umetniki, včasih jih prosim, da kaj ustvarijo ali jim pomagam ustvariti kaj, za kar morda niso dobili finančne podpore. Torej bom storila nekaj tega. In nakupila si bom nekaj parov čevljev," je hudomušno zaključila Himidova.

Letos odpravljena starostna omejitev

Zmagovalko so razglasili na slovesnosti v Hullu, mestu, ki trenutno nosi naziv mesto kulture Velike Britanije. Poleg Himidove, ki sicer tudi poučuje sodobno umetnost na Univerzi osrednjega Lancashira, so bili letos nominirani še Hurvin Anderson, Andrea Büttner in Rosalind Nashashibi. Nagrado podeljujejo umetnikom, ki izvirajo iz Velike Britanije ali pa tam živijo in delajo.

Letošnja novost pri podeljevanju nagrade je odprava starostne meje, saj so jo do sedaj lahko prejeli le umetniki do 50. leta starosti. In tako je 63-letna Himidova doslej najstarejša umetnica, ki so jo ovenčali s Turnerjevo nagrado - pa tudi do danes edina temnopolta umetnica, ki je prejela to lovoriko. Nagrado, ki nosi ime po angleškem slikarju J. M. W. Turnerju (1775-1851), podeljujejo od leta 1984.

P. G., foto: Reuters