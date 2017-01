Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Avtorjem projekta so mnogi očitali, da zapravljajo kri, ki bi bila lahko uporabljena v zdravstvene namene. Na to odgovarjajo, da bi bil velik odstotek darovane krvi neuporaben - prispevali so jo bodisi HIV-pozitivni ljudje ali pa moški, ki spijo z moškimi; krvne banke njihovih donacij ne sprejemajo. Foto: EPA Delo Rise Up Thy Young Blood je reinterpretacija znane slike iz 19. stoletja, Rojstvo ameriške zastave, ki je delo Henryja Moslerja. Foto: Wikipedia Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Umetnica svojo popotnico Trumpovi Ameriki napisala s krvjo

Politično angažirana "krvava" umetnost

17. januar 2017 ob 21:07

Ljubljana - MMC RTV SLO

Illma Gore je v ameriški predvolilni noriji za marsikoga predstavljala opozicijo pozneje izvoljenemu Donaldu Trumpu: ogromno prahu je dvignil njen akt predsedniškega kandidata, ki je razkrival mikropenis. Njen novi projekt ni nič manj politično angažiran.

Illma Gore je moči združila z aktivističnim kolektivom Indecline (lani so bili krivi za skulpture golega Trumpa, ki so se pojavile v petih ameriških mestih). Vzajemno občudovanje je zdaj pripeljalo do skupnega projekta Rise Up Thy Young Blood (v prostem prevodu: Zavri mlado kri). Naslov je precej zgovoren: gre za mural, naslikan s krvjo. Illma ga je in situ ustvarjala približno teden dni.

"Barvo" za svojo poslikavo je zbirala na dveh zasebnih krvodajalskih akcijah; "nacurljalo" se je skoraj tri litre krvi, ki jo je prispevalo okrog 50 prijateljev, umetnikov, aktivistov in "zelo znanih" anonimnih darovalcev.

Tri metre visoko ter štiri metre in pol široko umetnino je navdihnil "ameriški mit" nastanka ameriške zastave. Namesto slavnega portreta Betsy Ross (ženske, ki naj bi Georgeu Washingtonu predlagala novo različico zastave) si je Gorova zamislila prizor, ki bolje ponazarja raznolikost sodobne Amerike.

"Vsi smo Amerika"

Šivilje ob Betsy Ross je zamenjala z drugimi liki: zastavo v zraku drži ameriški staroselec. Eden od delavcev ima na glavi čepico s sloganom Make America Great Again, na kolenih pa kleči policist. Ob strani stojijo še mlada Latinskoameričanka in muslimanski par. To je tkivo sodobne Amerike, ki ga skupaj držijo prav zatirane množice, sporoča avtorica.

"Kri je že sama po sebi močna gesta," opozarja avtorica. "Hoteli smo miroljubno upodobitev, ki bi združevala vse. Vsi smo del Amerike, tudi tisti, s katerimi se ne strinjamo."

Spravljiv ton

Tudi kolektiv Indecline poudarja, da je šlo pri projektu za "kulturno kohezijo, enotnost in začenjanje pogovora", kar je - po njihovih lastnih besedah - odmik od stalne prakse kolektiva, ki je znan po gverilskih umetniških akcijah. "Po eni strani hočemo Trumpu ostati za petami: sledimo mu kot senca, polagamo račune in zahtevamo bilance, kadar vlada tega ne počne. Po drugi strani pa nočemo polarizirati javnosti, ker ravno to počne on."

A. J.