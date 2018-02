Umrl je 48-letni priznani filmski skladatelj Johann Johannsson

Mrtvega našli v stanovanju, vzrok smrti še ni znan

10. februar 2018 ob 19:29

Berlin - MMC RTV SLO

Poslovil se je filmski skladatelj Johann Johannsson, ki je med drugim napisal glasbo za film Teorija vsega (The Theory of Everything, 2014), za kar je prejel zlati globus ter nominacijo za oskarja.

Skladatelja, ki je glasbeno opremil številne filme, kot so Teorija vsega (The Theory of Everything, 2014), Prihod (Arrival, 2016) ter Sicario (2015), so našli mrtvega v njegovem stanovanju v Berlinu, je pojasnil njegov menedžer Tim Husom. Johann Johannsson je bil star 48 let. Berlinska policija raziskuje primer, odrejena pa je bila tudi sanitarna obdukcija. Vzrok smrti še ni znan, je poročal Variety.

Priznani islandski skladatelj je pogosto združeval elektronsko glasbo z zvoki klasičnega orkestra. Za film Teorija vsega je prejel nagrado zlati globus in nominacijo za oskarja, za film Sicario je dobil še en zlati globus in drugo nominacijo za oskarja, za film Prihod pa je prejel nominacije za zlati globus, nagrado BAFTA in grammyja.

Poleg filmske glasbe je imel Johannsson tudi bogato kariero solo glasbenika. Njegov prvi album Englaborn je izšel leta 2002, sledil je album Viroulegu Forsetar leta 2004, album IBM 1401, A User's manual leta 2006, Fordlandia leta 2008 ter zanji album Orphee leta 2016.

Navdihnil je nove generacije

Filmsko glasbo je Johannsson začel pisati na domači Islandiji leta 2000, njegov prvi večji uspeh pa je glasba za film Denisa Veilleneuva Zaporniki (Prisoners, 2013), z istim režiserjem je nato sodeloval še pri filmih Sicario in Prihod.

"Ob nenadni izgubi dragega prijatelja smo globoko užaloščeni, njegov veliki talent, skromnost in dobrota so neizmerljivo obogatili naša življenja. Njegova glasba je navdihnila številne nove generacije filmskih režiserjev in skladateljev. Močno ga bomo pogrešali tako pri Gorfaine-Schwartzu kot v celotni filmski glasbeni skupnosti," so sporočili z Johannssonove agencije Gorfaine-Schwartz.

Za Johannssonom žalujeta njegova starša, hčerka in tri sestre.

G. K.