Umrl je Edvard Zajec, eden od pionirjev računalniške umetnosti

Iskalec dvosmerne komunikacije med avtorjem in gledalcem

2. december 2018 ob 12:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Po daljši bolezni je umrl Edvard Zajec, vizionarski umetnik, ki je že pred več kot petimi desetletji začel uporabljati računalnik kot izrazno sredstvo in se tako zapisal med svetovne pionirje računalniške umetnosti.

Edvard Zajec se je rodil 11. februarja 1938 v Trstu, kjer je tudi obiskoval slovensko gimnazijo. Na tej je likovno vzgojo tedaj poučeval znameniti Avgust Černigoj. Ko je imel dvajset let, so se s starši preselili v Cleveland, kjer je obiskoval Cooper school of art (1958–1961). Na začetku šestdesetih letih je živel v ZRN-ju, zatem pa vpisal študij slikarstva na tedanjem ALU-ju v Ljubljani in leta 1966 diplomiral pri prof. Gabrielu Stupici. Med letoma 1966 in 1968 je začel podiplomsko izpopolnjevanje na oddelku za lepe umetnosti na Univerzi v Ohiu, nato pa učil slikarstvo na Carleton collegeu in v letih 1979 in 1970 še na Saint Olaf Collegeu v Northfieldu v Minnesoti.

V tem obdobju se je Zajec začel ukvarjati z računalniško grafiko, ki je pozneje postala ključno področje njegovega ustvarjanja. V Trst se je vrnil leta 1970, kjer je deloval kot svobodni umetnik in med letoma 1973 in 1980 profesor risanja na slovenskem učiteljišču. V svojem delu je vmes ves čas raziskoval nove možnosti računalniške grafike. Poleti leta 1980 se je zaposlil na ameriški univerzi Syracuse v zvezni državi New York, kjer je ustanovil oddelek za računalniško umetnost.

Z računalnikom do skrajno prečiščene vizualne govorice

Za Zajca, predstavnika umetniške avantgarde, je značilna uporaba idej in materialov, ki jih je črpal iz raznih kultur in disciplin. V ključnem trenutku njegovega ustvarjanja je pomenil računalnik izhod iz umetniške krize, v katero ga je pripeljala težnja po maksimalni minimalnosti, katere zadnja stopnja je bila bela stena.

Računalnik je tako postal posrednik vizualizacije idej, hkrati pa sredstvo za nadzorovanje in komunikacijo. Raziskoval je nove možnosti ustvarjalnega izražanja, v računalniku pa tiste načine uporabe stroja, po katerih lahko postane človek bolj človeški. Svoje umetniško zanimanje je usmerjal predvsem interaktivnosti oziroma dvosmerni komunikaciji med avtorjem in gledalcem ter raziskovanje časovne dimenzije vizualnih podob.

Edvard Zajec je sodeloval na vseh pomembnejših svetovnih multimedijskih manifestacijah in imel vrsto samostojnih razstav. Svoje poglede na računalniško umetnost je predstavil v več člankih.

M. K.