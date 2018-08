Umrl je fotograf Erich Lessing, ki je v objektiv ujel ključne trenutke povojne Evrope

Fotograf agencij AP in Magnum se je poslovil pri 94 letih

29. avgust 2018 ob 18:33

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

Erich Lessing je dokumentiral številne ključne trenutke v evropski zgodovini. Poleg madžarske revolucije leta 1956 na primer tudi podpis avstrijske državne pogodbe na balkonu dunajskega dvorca Belvedere leta 1955 in obisk Charlesa de Gaulla v Alžiriji leta 1958.

Fotograf, ki se je pozneje posvetil fotografiranju glasbenikov, pesnikov in drugih osebnosti, je umrl pri starosti 94 let. Delal je za agenciji AP (Associated Press) in Magnum, njegove fotografije so se pojavile tudi v številnih revijah.

Ujeti ključne trenutke v objektiv

Leta 1923 na Dunaju rojeni Erich Lessing je v dolgoletni karieri naredil več deset tisoč posnetkov. Nekatere je vključil v razstave ali v katero od svojih 60 umetniških monografij. V objektiv je torej ujel različne ključne trenutke v povojni evropski zgodovini.

Že v otroštvu navdušen nad fotografijo

Sicer pa se je Lessing v letu 1939 izselil v Palestino, kjer je med drugim vozil taksi, dokler se ni znova posvetil fotografiji – svojemu konjičku iz otroštva. Bil je fotograf britanske vojske, leta 1947 pa se je vrnil v Avstrijo, kjer je delal kot fotoreporter za ameriško tiskovno agencijo AP.

Fotografom agencije Magnum se je pridružil leta 1951. Štiri leta pred tem so agencijo v Parizu ustanovili Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger in David Seymour. Največ je fotografiral za Life, Paris Match, Picture Post, Epoca in še številne druge publikacije.

Državna nagrada in lastna galerija

Kot poroča avstrijska tiskovna agencija APA, je Lessing leta 1997 prejel veliko avstrijsko državno nagrado za umetniško fotografijo. Pred šestimi leti je odprl lastno fotografsko galerijo na dunajskem Weihburggasseju.

Novico o smrti Ericha Lessinga so danes sporočili iz izraelske kulturne skupnosti na Dunaju.

P. G., foto: AP