Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Vladimir Dodig Trokut je znan predvsem kot ustanovitelj prvega svetovnega Anti-muzeja, ki je zastavljen kot projekt, in ne kot običajen muzejski prostor. Foto: Anti-muzej/anti-muzej.com Zbral je več kot pol milijona različnih artefaktov, med katerimi so mnogi pozabljeni uporabni predmeti iz nedavne zgodovine. Foto: Anti-muzej/anti-muzej.com Dodaj v

Umrl je hrvaški konceptualni umetnik Vladimir Dodig Trokut

Ustanovitelj prvega svetovnega Anti-muzeja

4. september 2018 ob 13:17

Zagreb - MMC RTV SLO

V starosti 69 let je v ponedeljek v Zagrebu umrl priznani hrvaški konceptualni umetnik, zbiralec umetnin, galerist, donator, antropolog, teoretik, publicist in arhivar Vladimir Dodig Trokut. Z nekonvencionalnim vedenjem in boemsko podobo je veljal za enega od simbolov manj izpostavljenega hrvaškega umetniškega prizorišča.

Rodil se je leta 1949 v Kranju, umetniško delovanje pa začel 1968 v Splitu, kjer je ostal do 1976. Zatem se je preselil in deloval v Zagrebu in tam ostal naslednjih 40 let, občasno pa živel in deloval tudi zunaj Hrvaške. Družil se je z nekaterimi znanimi ustvarjalci, med drugim Josephom Beuysom, Johnom Cageem in Namom Junom Paikom.

Hranitelj dediščine z obrobja kulturnih determinant

Med Trokutovimi pomembnejšimi projekti je treba omeniti prvi svetovni Anti-muzej, ki si ga ni zamislil kot običajni muzejski prostor. Anti-muzej je po Trokutovi viziji projekt oziroma proces, ki vsebuje vse tiste pojave, ki niso zajeti z obstoječo obliko zavesti o kulturi, in procese, ki se nahajajo na obrobjih kulturnih determinant. "Dejstvo je, da je antimuzejski koncept mednarodno sprejet, segmentalno uresničen in je predstavljen v več kot petih državah", so zapisali v Hrvaškem društvu likovnih umetnikov (HDLU) ob objavi vesti o smrti svojega člana.

Bil je tudi strasten zbiralec in ustvaril zbirko več kot pol milijona različnih artefaktov, med katerimi so mnogi pozabljeni uporabni predmeti iz nedavne zgodovine. Ker mu monumentalne zbirke ni uspelo namestiti v enem samem poslopju, temveč so predmeti shranjeni na 35 lokacijah na Hrvaškem in v drugih državah, je večji del zbirke v pogled ponudil na spletni strani Anti-muzeja.

Trokut je zaslužen za več kot 700 umetniških projektov, kot so razstave, performansi, instalacije in gledališke predstave. Zagnal je in vodil več umetniških skupin, med drugim Crveni Peristil, A, B, C, D, E, Manifest 72 ali Atributivna participacija. Bil je tudi filmski umetnik in pesnik. Veljal je za mistika, ukvarjal se je tudi s šamanstvom v umetnosti. Njegovi umetniški dosežki so vključeni v več svetovnih zbirk in muzejev.

Leta 2013 je prejel nagrado za življenjsko delo, ki jo vsako leto podeljuje HDLU, katerega član je bil od leta 1968.

M. K.