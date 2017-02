Umrl je Jannis Kounellis, predstavnik gibanja arte povera

Neoavantgardni umetnik je umrl v 81. letu starosti

17. februar 2017 ob 21:15

Rim - MMC RTV SLO/STA

Poslovil se je grški umetnik Jannis Kounellis, pomemben predstavnik neoavantgardnega gibanja arte povera, ki je izšlo iz kritike dominantnega položaja uveljavljenih institucij umetnosti, politike in družbe.

Jannis Kounellis se je rodil leta 1936 v Pireju v Grčiji. Slikarstvo je začel študirati v Atenah in študij nadaljeval po selitvi v Italijo leta 1956 v Rimu. Kot vrsta umetnikov njegove generacije se je v 60. letih kritično odzval na družbenopolitična dogajanja in se vključil v razgibane tokove umetniških iskanj ter eksperimentiranja z novimi likovnimi govoricami.

Nova umetniška smer na sceni

Kounellis je leta 1967 sodeloval na razstavi IM Spazio v galeriji La Bertesca v Genovi. Sodelujoče umetnike je družil razmislek o povezavi med umetnostjo in življenjem, značilna estetika najdenih materialov in razumski pristop pri upodabljanju resničnosti.

Vse večje število umetnikov, ki so tako kritizirali dominanten položaj uveljavljenih institucij umetnosti, politike in družbe, je preraslo v novo umetniško smer - arte povera, kar bi lahko prevedli kot "revna umetnost". Ta grški umetnik pa je postal tudi eden najvidnejših protagonistov tega pomembnega evropskega gibanja.

Preseganje dvodimenzionalnosti platna

Pri svojem delu je dvodimenzionalna platna, zamejena z okvirjem, nadomestil z instalacijami, v katere je sprva vključeval posteljne okvirje, vrata, okna, blago in druge predmete iz vsakdana, pozneje pa tudi prvinske naravne elemente, kot so zemlja, ogenj, zlato, rastline - pa tudi žive živali. Postopoma je v svoje instalacije vpeljal še druge materiale, kot so dim, premog, žito, meso, mleta kava, svinec in najdene lesene predmete.

Kounellisova dela so bila pred štirimi leti na ogled tudi pri nas, in sicer v Mestni galeriji Ljubljana.

Jannis Kounellis je umrl v četrtek v Rimu, Italijanski minister za kulturo Dario Franceschini pa ga je označil za velikega ustvarjalca, ki je s svojimi deli ključno zaznamoval sodobno umetnost, poročajo tuje agencije.

P. G.