Upravno sodišče zadržalo razrešitev Damjana Damjanoviča

Razrešitev bi se morala zgoditi 15. novembra

6. november 2017 ob 20:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Upravno sodišče je zadržalo sklep, s katerim je ministrstvo za kulturo s funkcije razrešilo direktorja Slovenske filharmonije (SF) Damjana Damjanoviča.

Do razrešitve bi moralo priti 15. novembra, vendar pa je Damjanovič na sklep, ki ga je izdal minister Tone Peršak, upravni spor, sodišče pa mu je ugodilo, poročajo mediji. Kot je potrdil Damjanovič, je upravni spor na ministrov sklep o razrešitvi s položaja direktorja javnega zavoda vložil nemudoma po njegovem prejemu, nadaljnjih pojasnil pa pred posvetovanjem s svojim odvetnikom ne daje.

Na ministrstvu za kulturo so pojasnili le, da so pravočasno odgovorili na zahtevo za izdajo začasne odredbe, vendar "je sodišče odgovor ministrstva očitno spregledalo". Je pa zoper sklep upravnega sodišča možna pritožba.

Ministrstvo je sklep, s katerim je Damjanoviča razrešilo s položaja direktorja, izdalo 18. oktobra, razlogov za to niso pojasnili. Damjan Damjanovič, ki je na čelu filharmonije od oktobra 2003, tretji zaporedni mandat bi se mu iztekel oktobra prihodnje leto, ni želel dodatno komentirati sklepa. Kot direktor javnega zavoda SF je bil v zadnjem letu in pol večkrat tarča očitkov zaposlenih o neprimernosti za to funkcijo.

Tudi svet in strokovni svet SF-ja, ki sta bila pozvana k podaji mnenja sta na skupni seji na začetku septembra presodila, da je razlogov dovolj, da direktor predčasno zapusti tretji mandat na čelu te glasbene ustanove.

M. K.