V Egiptu izkopali eno največjih arheoloških najdb zadnjih let

Prihodnje leto bodo kip premestili v Veliki egipčanski muzej

14. marec 2017 ob 10:07

Kairo - MMC RTV SLO/STA

V vzhodnem Kairu so naleteli na enega najpomembnejših arheoloških odkritij zadnjih let. Najprej so našli kamnito oko, uho in delček krone, potem ko monumentalni fragment, s pomočjo katerega so sestavljanko lažje povezali v kip, ki je najverjetneje upodabljal Ramzesa II.

Kip enega najvplivnejših faraonov v zgodovini starega Egipta je skupina egiptovskih in nemških arheologov odkrila v delavski soseski al-Matariya. Doslej so našli samo zgornji del telesa, domnevajo pa, da je v kip v celoti meril osem metrov. Egiptovski minister za antikvitete Khaled el-Enany je najdbo označil za enega največjih odkritij v zadnjih letih.

Najprej kip starejšega kralja, pozneje predelan v Ramzesa

Arheologi upajo, da bodo odkrili tudi manjkajoč spodnji del kipa, vendar pa se zavedajo, da je bil ta lahko uporabljen za kakšno drugo obeležje v Kairu, opozarja vodja nemške arheološke skupine Dietrich Raue. Stroka ocenjuje, da je kip najverjetneje podoba Ramzesa II. Nekatere poteze sicer nakazujejo, da bi bil najprej upodobljen tudi kakšen kralj, ki je vladal pred njim, pa so ga pozneje predelali v Ramzesa.

Ramzes II. je bil sin Seta I., tretji in najpomembnejši kralj 19. dinastije Ramesidov. Vladal je 66 let, od leta 1279 pr. n. št. do 1213 pr. n. št. Imel naj bi 100 otrok. Zgodovina si je faraona zapomnila predvsem po njegovih ambicioznih gradbenih delih, ki jih je uresničeval po vsem kraljestvu. Dogradil je velika templja v Karnaku in Luksorju, postavil templje v Tebah in Abidosu ter monumentalna templja v Abu Simblu. V vzhodnem delu Nilove delte je zgradil novo metropolo. Faraon, ki so ga nasledniki cenili kot Velikega praočeta, je vodil nekaj vojaških ekspedicij in egipčanski imperij razširil od Sirije na severu do Nubije na jugu. Pokopan je v Dolini kraljev, njegovo mumijo pa so odkrili leta 1881.

Pred nedavnim odkriti kip naj bi kmalu na ogled postavili v Egipčanskem muzeju v središču Kaira, prihodnje leto pa ga bodo prenesli v Veliki egipčanski muzej, ki se nahaja na obrobju mesta.

