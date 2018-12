Al Anani je grobnico opisal kot "najlepšo" med letos odkritimi, kar je visoka hvala - zadnje leto smo bili namreč priča zelo intezivni dejavnosti na področju arheoloških izkopavanj v Egiptu. Foto: AP Terenska ekipa, ki skrbi za izkopavanja, med tiskovno konferenco, na kateri so bili tudi pomembni egiptovski funkcionarji in državniki. Foto: AP Dodaj v

V Egiptu odkrili dobro ohranjeno grobnico svečenika

Še eno v nizu odkritij v zadnjih mesecih

15. december 2018 ob 16:40

Kairo - MMC RTV SLO, Reuters

Egiptovski arheologi so v kraju Sakara južno od prestolnice Kairo odkrili zasebno grobnico, staro več kot 4400 let.

Kot je sporočil egiptovski minister za antikvitete Haled al Anani, gre za grobnico pomembnega svečenika iz časa Pete dinastije kralja Neferirkareja.

Po besedah ministra je grobnica zelo dobro ohranjena, v njej pa so našli 24 kipcev različnih velikosti in barv. Okrašena je s prizori, na katerih je kraljevi svečenik - opisan je z imenom Wahtye - ob svoji materi, soprogi in drugih članih družine. Posamezni prizori upodabljajo tudi proizvodnjo lončenine in vina, verske dajatve,, glasbene nastope, pomorsko plovbo in lov. Grobnica ima 18 niš.

Al Anani je grobnico opisal kot "najlepšo" med letos odkritimi, kar je visoka hvala - zadnje leto smo bili namreč priča zelo intezivni dejavnosti na področju arheoloških izkopavanj v Egiptu.

Nepregledni zakladi Sakare

V Sakari je sicer tudi Džoserjeva stopničasta piramida, najstarejša povsem kamnita zgradba na svetu. Novembra so egiptovski arheologi v tem kraju odkrili tudi sedem sarkofagov, med katerimi jih je nekaj starejših od 6600 let. V treh od njih so našli mumificirane mačke in skarabeje.

Vodja izkopavanj Mostafa Waziri je na tiskovni konferenci pojasnil, da so pročelje grobnice odkopali že v novembru, a takrat niso mogli vstopiti vanjo, ker je bil vhod zapečaten in zasut. Postopoma so nad vhodom odkrili nekakšen nadpražnik, v katerega so bila vklesana imena lastnika grobnice (Wahtye je bil svečenik kraljevega očiščenja), faraonovega nadzornika in nadzornika svete ladje.

V spodnjem delu grobnice je še 26 majhnih niš, v katerih je bilo 31 kipcev zaenkrat še neidentificiranega človeka v bodisi stoječem ali pa sedečem položaju. Najverjetneje gre za lastnika grobnice ali pa za katerega od njegovih družinskih članov.

