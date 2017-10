V kotu sejne sobe ameriškega mesteca je desetletja stal več milijonov vreden Rodinov kip

Kip naj bi bil vreden med štiri in 12 milijoni evrov

V občinski sejni sobi v Madisonu, manjšem kraju v ameriški zvezni državi New Jersey, se že desetletja vsak drugi teden srečujejo občinski svetniki. Kot so zdaj odkrili po naključju, jim je kar osem desetletij delal družbo kip Rodina.

Da je približno 700 kilogramov težek bel marmorni doprsni kip, ki upodablja Napoleona Bonaparteja, delo znamenitega francoskega kiparja, so odkrili po naključju. Sejna soba prej kot na pusto sejno sobo spominja na muzej: s stropa visijo posrebreni lestenci, na stenah visijo oljni portreti ameriških prednikov, ob oknih stoji stara lesena miza, za katero je nekoč pisal Abraham Lincoln, v kotu pa je stal Bonapartov kip.

Leta 2014 je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP 22-letna študentka umetnostne zgodovine Mallory Mortillaro dobila nalogo, da popiše vse umetniške predmete v občinski stavbi. Ko je naletela na bel marmorni doprsni kip, je zagledala napis v prepoznavni kiparjevi pisavi: A. Rodin. "Misliš, da si našel Rodina. Toda kaj storiš potem?" se razburljivega odkritja spominja Mortillarova.

Za kip je dolgo veljalo, da je izgubljen

Sledil je posvet s strokovnjaki in pregled arhivov, na koncu pa je skrivnost razvozlal pariški odbor Auguste Rodin, vodilna institucija o Rodinu. V zbirki dokumentov so našli fotografijo, na kateri je Rodin s svojim kipom, za katerega je dolgo veljalo, da je izgubljen. V Madison je potem septembra 2015 odpotoval tudi poznavalec Rodinovih del, nekoč sodelavec Rodinovega muzeja v Parizu, Jeremy Le Blay, ki je že po nekaj sekundah ogleda potrdil avtentičnost kipa, poimenovanega V svoje sanje zatopljen Napoleon (Napoleon enveloppé dans ses réves).

Kip je po poročanju spletne strani Francinter.fr leta 1904 naročil newyorški par, kipar pa naj bi ga izdelal okoli leta 1908. Leta 1909 ga je potem odkupil njun bogat družinski prijatelj. Nedavna raziskava, ki jo navaja Smithsonianmag, je pokazala, da naj bi bil prvi lastnik kip tobačni magnat Thomas Fortune Ryan, ki ga je potem posodil Metropolitanskemu muzeju umetnosti, kjer je bil na ogled med letoma 1915 in 1929. Kip so potem dali na dražbo, kjer ga je kupila Ethel Geraldine Rockefeller Dodge, zbiralka umetnin, ki je živela v Madisonu. Uradniki predvidevajo, da je Dodgova potem več umetnin iz svoje zasebne zbirke, med njimi tudi kip, leta 1942 podarila mestni hiši v Madisonu. Umetnine, ki so na ogled v mestni hiši , so zdaj v lasti fundacija Hartley Dodge, ki je potem leta 2014 pooblastila prej omenjeno Mallory Mortillaro, naj dopolni katalog razstavljenih umetnin, in tako je prišlo do odkritja Rodinovega kipa.

Zaradi varnosti več kot dve leti odkritje ni prišlo v javnost

Zaradi varnostnih razlogov so odgovorni o razkritju javno spregovorili šele dve leti kasneje. Kip, ki naj bi bil vreden med štiri in 12 milijonov dolarjev, naj bi prestavili v umetnostni muzej v Philadelphii. Iz muzeja so sporočili, da bodo kip pripravili na 100. obletnico kiparjeve smrti, ki jo bodo skupaj z razstavo še drugih Rodinovih del obeležili 17. novembra, njegova prodaja pa ni predvidena.

