Mednarodna ustanova FSK je bila uradno ustanovljena 29. junija 2004 v Ljubljani. Ustanovne članice so bile Bolgarija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Makedonija, Poljska, Rusija, Slovenija, Srbija in Črna gora. Kmalu so se jim pridružile še Belorusija, Češka, Slovaška in Ukrajina. Na fotografiji nočna podoba Kremlja v ruski prestolnici. Foto: Reuters To, da je v tretji največji ruski knjižnici, ki ima več kot 14 milijonov dokumentov, je zelo pomembno, saj je jezik in z njim literatura, s svojo pestrostjo, podobnostmi ter razlikami ter zgodbami, ki jih nosi v sebi, največja in najbogatejša dediščina, ki jo premore svet.

V Moskvi novo vozlišče srečevanj za tiste, ki si želijo spoznati novodobne Slovane

Zaživel je Center slovanskih kultur

23. december 2016 ob 13:21

Moskva - MMC RTV SLO/STA

"Zelo smo si različni, naše zgodovinske poti so se razhajale, toda ostali so naši slovanska duša, čustva, slovanski jeziki. In vse to nas povezuje."

Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur (FSK) s sedežem v Ljubljani je v sodelovanju z Vserusko knjižnico za tuje literature Rudomino v ruski prestolnici odprla Center slovanskih kultur. To je prvi tovrstni center, v katerem se bo, tako preko knjig kot prek pestrega programa, ohranjala in predstavljala kulturna dediščina slovanskih držav.

Odprtja Centra slovanskih kultur so se udeležili veleposlaniki iz Srbije, Poljske, Češke, Črne gore, Bolgarije, Makedonije, Hrvaške in Slovenije, ki so v svojih nagovorih izpostavili velik pomen centra.

Slovenski veleposlanik v Moskvi Primož Šeligo je med drugim povedal, da promocijski projekti FSK-ja niso usmerjeni le v slovanske države, ampak tudi v širši evropski prostor, nekaj projektov pa je doseglo tudi čezmorske države.

Predlagal je, da podobni centri zaživijo tudi v frankofonskem, germanskem in romanskem kulturnem okolju. "Verjamem, da bi ti centri lahko zelo uspešno približali slovansko ustvarjalno misel drugim evropskim kulturam in predstavili posebnosti vsake kulture, ki v besedah in drugih izraznih oblikah določa vsak narod zase," je dodal.

Jezik, najbogatejša dediščina sveta

Direktorica FSK-ja Andreja Rihter je na torkovem odprtju izrazila veselje, da se uresničuje ideja o ustanovitvi slovanskega kulturnega centra. "To, da je v tretji največji ruski knjižnici, ki ima več kot 14 milijonov dokumentov, je zelo pomembno, saj sta jezik in z njim literatura s svojo pestrostjo, podobnostmi ter razlikami ter zgodbami, ki jih nosi v sebi, največja in najbogatejša dediščina, ki jo premore svet," je dodala.

Center slovanskih kultur bo na dobrih 130 kvadratnih metrih po besedah Rihterjeve postal vozlišče srečevanj z uporabniki knjižnice, načrtnimi obiskovalci, radovedneži, ki si želijo spoznati novodobne Slovane in vseh, ki iščejo nove poti na poti v prihodnosti. "Zelo smo si različni, naše zgodovinske poti so se razhajale, toda ostali so naša slovanska duša, čustva, slovanski jeziki. In vse to nas povezuje," je še dejala ob odprtju.

Slavnostni trak je v navzočnosti Mihaila Švidkoja, posebnega odposlanca ruskega predsednika za mednarodno kulturno sodelovanje, Andreja Rihter prerezala skupaj z Allo Manilovo, namestnico ministra za kulturo Ruske federacije in Vadimom Dudo, direktorjem Rudomine.

A. K.