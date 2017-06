Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Namiznotenišk turnir je bil razdeljen na tri dele - najprej so sprejeli goste na dvorišču, sledilo je vodeno ogrevanje oziroma plesna ura, na koncu so se v dvorani pomreili v namiznem tenisu. Foto: Arhiv Gledališča Glej Svoje delovanje v Gleju je dvojec sz3 konec 30. in 31. maja že zaznamovala z Generičnim dogodkom št. 1 oziroma namiznoteniškem turnirjem z živo glasbo. Foto: Arhiv Gledališče Glej Gostje so se poljubno prijavili na namiznoteniški turnir. Tisti, ki se niso, so bili gledalci. Foto: Arhiv Gledališča Glej Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Včasih je bolje tvegati, kot zgolj opazovati tveganje drugih

Glejeva rezidenta sz3

25. junij 2017 ob 13:03

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Konec maja sta Aleš Zorec in Ivan Mijačević kot letošnja Glejeva rezidenta pripravila namiznoteniški turnir, ob katerem sta v sodelovanju s sodelavci in obiskovalci preverjala tudi rezultate, ki jih rojeva tveganje. Ti so lahko zelo različni zlasti, kadar je tveganje psihično ali socialno umeščeno, kot je improvizacija z zelo skopo strukturo, na odru in z naveličanim občinstvom.

Dramaturški dvojec, ki ustvarja pod imenom sz3, se je svoje rezidence v Gleju lotil kuratorsko, v sodelovanju z drugimi ustvarjalci. Konec maja sta izvedla prvi projekt Generični dogodek št. 1, ki ga bosta nadgrajevala v naslednjih javnih predstavitvah. Zamislila sta si ga kot namiznoteniški turnir z živo glasbo. Na tem so sodelovali posamezniki, s katerimi nameravata umetnika sodelovati v nadaljevanju rezidence, hkrati pa je bil odprt za javnost. Razdeljen je bil na tri dele, prvi je bil sprejem gostov na dvorišču, drugi vodeno ogrevanje oziroma plesna ura v Glejevi sprejemnici, tretji pa namiznoteniški turnir v dvorani.

Izmenično odgovarjanje na mučna vprašanja

Gostje so se lahko prijavili na namiznoteniški turnir, tiste, ki se niso, so dogodku prisostvovali kot igralci. Pozneje so jima nekateri sami povedali, da je "včasih bolje tvegati, kar je v situaciji pomenilo igrati ping-pong in peti, kot pa sedeti na odmaknjeni tribuni in gledati, kako drugi 'odgovarjajo' za svoje tveganje". Po dogodku sta se tudi sama nekaj naučila o gledalcih in ugankah. To bo vidno v naslednjih javnih predstavitvah, ki bodo deloma temeljile na odzivih prisotnih na Generičnem dogodku št. 1. Sz3 sta med dogodkom goste pozvala, da naj ju kaj vprašajo in jih postavila v "mučno situacijo", na koncu pa sta onadva "precej nespretno odgovarjala na težka in mučna vprašanja".

Kolektivno delo/delo na kolektivu

Več plasti, ki sledijo v nadaljevanju rezidence, sta ponazorila z besedno igro kolektivno delo/delo na kolektivu. Sz3 sta zbrala seznam njima zanimivih lokalnih ustvarjalcev, ki sta jih povabila v julijsko-avgustovsko raziskavo: "V iskanju možnih skupnih interesov bomo umeščali individualno v skupno in obratno, kar bo znal bolje izraziti trenutni kolektiv sam."

Dvojec plus tretji član Glej

Dramaturški dvojec najpogosteje deluje kot svetovalec za gib in telo ter zvok in glas, hkrati pa producira glasbo oziroma zvočne kulise za gledališče in sodobni ples. Vselej se predstavljata ali sodelujeta z drugimi umetniki, zasedbami ali dogodki in na ta način vsakič tvorita trio, torej dvojec plus sodelavec. V projektu Glej, Rezident, sz3 tretjega člana (materialno) najprej predstavlja gledališče Glej, nato pa še vsi drugi sodelavci.

Slavoj Žižek trio. Klasični sanjači, pač

Nase sta opozorila s prvencem Etuda za Slavoj Žizek, ki sta ga leta 2014 izvedla na zagrebškem festivalu Task v okviru Platforme HR. Navezava na slavnega filozofa se je rodila iz konceptualne šale, "da bi Slavoj Žižek kot pop-ikona, pa še Slovenec povrh, imel svoj bend, seveda z njima, in bi bili Slavoj Žižek trio. Klasični sanjači, pač". Od vsega skupaj na koncu ostajajo le kratice sz3.

Ob koncu poletnega cikla bosta Glejeva rezidenta bolje vedela, s kom in kako bosta intenzivno sodelovala jeseni, november pa bo namenjen sodelovanju s performerko Katie Duck, ki jih bo vodila "pri povezovanju, povzemanju, polnjenju, utemeljevanju zdaj umetniško-metodološkega skeleta". Rezultate rezidence bodo javnosti predstavili novembra kot "galerijo, kot vmesnik, kot pol-predstava/pol-predstava".

