Vipava, postaja na "kulturni poti Leonarda da Vincija"?

"Uomo universale" je bil tudi vojaški strateg

8. september 2017 ob 17:14

Vipava - MMC RTV SLO, STA

Občina Vipava se vključuje v evropski projekt, s katerim se bodo povezali v novo evropsko kulturno pot Leonarda da Vincija. Poleg Slovenije bodo sodelovale še nosilki projekta Italija in Francija ter Avstrija, Vatikan, Nemčija, Anglija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Rusija, Škotska, Španija, Švica in tudi ZDA.



"To bo še dolga pot. Nismo se še prijavili, vendar smo vpeti v ta projekt," je na predstavitvi v Vipavi povedal župan Ivan Princes.

Projekt začenja Leonardovo rojstno mesto Vinci, ki leži v bližini Firenc, ob bližajoči se 500-letnici smrti (1452-1519) tega vsestranskega genija - izumitelja, znanstvenika, anatoma, inženirja, arhitekta, slikarja in kiparja. V projektu želijo skozi poti Leonardovega bivanja in dela zajeti glavna obdobja njegova življenja in osvetliti njegovo osebnost. Bil je humanist, čigar ideje lahko oblikujejo novega evropskega človeka. Izhodišče je v priznanju univerzalne vrednosti človeka, ki je učinkovito izražena v znameniti risbi Vitruvijev človek.

Leonardo, državljan sveta

Zapisi iz ohranjene dediščine Leonarda da Vincija pričajo o tem, da so njegove poti segle tudi na slovensko ozemlje. Zato so na današnji predstavitvi poudarili predvsem pomembnejše poudarke iz življenja velikega umetnika in razloge, ki so ga pripeljali tudi v Vipavo. Da Vinci je kraje obiskal leta 1500, ko mu je Beneška republika naročila izvedbo študije za zaščito območja pred turškimi vpadi.

Kar dvajsetkrat več turistov?

Princes je povedal, da želijo osnovati evropsko združenje vseh držav, kjer je Leonardo da Vinci preživel precej časa. "Če nam uspe s sodelovanjem pri tej evropski kulturni poti, bomo pridobili posebno blagovno znamko. Ta bo po zgledu recimo Toskane precej pripomogla k prepoznavnosti naših krajev in na primer vinarjev, ki bodo svoja vina lahko prodajali po višjih cenah. Vsekakor pa to pomeni, da se bo za deset-, mogoče dvajsetkrat povečalo število turistov," je dejal vipavski župan.

Podporo projektu je dalo tudi ministrstvo za kulturo. Če bodo Vipavci uspeli s projektom, bo v Vipavi sedež te evropske kulturne poti za Slovenijo.

A. J.