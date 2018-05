Vse gre v tri Cankarje: v Kranju se začenja peti Teden ljubiteljske kulture

10. maj 2018 ob 12:00

Kranj - MMC RTV SLO, STA

S slavnostnim odprtjem v Kranju se začenja peti Teden ljubiteljske kulture (TLK), v okviru katerega se bo do 20. maja po vsej Sloveniji zvrstilo več kot 1000 različnih dogodkov.

Letošnji TKL je posvečen folklorni dejavnosti.

Stereotipi folklornih dejavnosti

"Ena od v zgodovini uveljavljenih delitev na visoko in nizko kulturo je dobila tudi svojo sodobno različico; danes lahko v podobnem duhu razumemo pojav t. i. urbane in neurbane oz. ruralne kulture. Pri tem ima urbanost nedvomno pozitivno konotacijo, vse ostale umetniške prakse, ki se jih pripisuje podeželju, pa negativno. Folklorna dejavnost je ena takšnih umetniških praks, ki se jih razume in vrednoti skozi tovrstne stereotipe," pojasnjuje samostojna strokovna svetovalka za folklorno dejavnost na JSKD Tjaša Ferenc Trampuš.

TLK organizatorji tako opozarjajo, da folklorna dejavnost v naši družbi ne uživa veljave, kakršno bi si zaslužila. Je pa folklorna dejavnost pri nas izjemno priljubljena, saj več kot 500 folklornih skupin združuje okoli 10.000 aktivnih članov. Dejavnost pestijo odsotnost formalnega sistemskega in aplikativnega izobraževanja, pomanjkanje strokovno usposobljenega kadra in odsotnost profesionalizacije.

Uprizoritev treh ikoničnih Cankarjevih del

Slavnostno odprtje letošnjega TLK-ja bo ob 19.30 v Prešernovem gledališču Kranj z multimedijsko predstavo Vse gre v tri Cankarje v režiji Matjaža Šmalca. To je uprizoritev treh ikoničnih Cankarjevih del, v kateri se prepletajo folklorna dejavnost, gledališče in glasba.

Dogajanje v Kranju se bo sicer začelo že popoldne, ko bo potekal kulturni program, s katerim bodo oznamovali 70-letnico delovanja Zveze kulturnih društev Kranj. Ob 40-letnici delovanja folklorne skupine Iskraemeco Kranj bo ambasadorka TLK-ja Maja Zupan odprla razstavo Ko spomini oživijo, v središču Kranja ob vodnjaku pa bodo potekali nastopi gorenjskih folklornih skupin.

Ravniharjeva plaketa za gospodarstvenike

Ob 18. uri bo kranjski župan Boštjan Trilar pripravil sprejem na dvorišču gradu Khislstein. Prvič bosta podeljeni Ravniharjeva plaketa za gospodarstvenike, ki podpirajo ljubiteljsko kulturo, ter mednarodna nagrada združenja Amateo - Amateo Award za najboljši projekt ljubiteljske kulture v evropskem merilu.

Na JSKD-ju so projekt zasnovali po zgledu podobnih projektov v drugih evropskih državah. Z njim širšo javnost opozarjajo na pomen ljubiteljske kulture. Program obsega vse umetniške zvrsti, na JSKD-ju pa so zelo zadovoljni z odzivom organizatorjev kulturnih dogodkov v okviru TLK-ja. To so številna kulturna društva in zveze ter drugi kulturni in izobraževalni zavodi, razlaga programska vodja TLK-ja Urška Bittner Pipan.

Ambasadorja TLK-ja

V letošnjem letu za promocijo TLK-ja skrbita ambasadorja TLK-ja, to je poleg mis Slovenije 2017 in folklornice Maje Zupan še igralec Klemen Janežič. Slednji je danes vrhunski igralec, izšel pa je iz ljubiteljskega gledališča in kot mladenič plesal v folklorni skupini, so zapisali v JSKD-ju.

Sodelovanje s številnimi lokalnimi skupnostmi

Organizatorji poudarjajo, da je za odmevnost projekta TLK in njegovo nemoteno delovanje ključno sodelovanje tudi s številnimi krajevnimi skupnostmi, ki prispevajo k njegovi prepoznavnosti s plakati in častnim pokroviteljstvom županov. Celoten dogodek pa poteka pod častnim pokroviteljstvom ministra za kulturo Toneta Peršaka.

TLK pripravljata Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) in Zveza kulturnih društev Slovenija (ZKSD), namenjen pa je predstavitvi ustvarjalnosti, podpori ustvarjalcem in promociji ljubiteljske kulture. Prav tako TLK skrbi za večjo dostopnost in mobilnost kulturnih dobrin, pojasnjujejo organizatorji.

N. Š.