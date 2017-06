Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Mestna knjižnica Kranj velja za eno najlepših, najmodernejših in najbolje opremljenih slovenskih knjižnic. Foto: BoBo Knjižnica praznuje 70. obletnico nastanka, jubilej pa zaznamuje z nizom dogodkov. Foto: BoBo Danes ima knjižnica približno 490.000 enot gradiva in 27.000 aktivnih članov. Foto: BoBo Lani so v knjižnici izposodili skoraj milijon enot gradiva. Foto: BoBo Sorodne novice V Kranju zrasla striparska zidna poslikava o kranjskih osvajalcih Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Začelo se je s 14 časopisi: dolga zgodovina knjižnične dejavnosti v Kranju

Kranjska knjižnica praznuje 70 let

9. junij 2017 ob 18:42

Kranj - MMC RTV SLO/STA

Kranjčani so si lahko prve knjige v javni knjižnici izposojali že več kot pred stoletjem. Leta 1907 je nekdanja čitalniška knjižnica postala ljudska in s tem dostopna vsem slojem. To so bili prvi zametki knjižnične dejavnosti v Kranju, kjer te dni praznujejo visok jubilej mestne knjižnice.

"Že desetletja gre za široko odprto kulturno ustanovo, v kateri prispevamo k izobraževanju in raziskovanju, h kulturnemu napredku in kakovostnemu življenju," pravijo v Mestni knjižnici Kranj, ki letos šteje 70 let. Toliko namreč mineva od ustanovitve Ljudske knjižnice Okrajnega sindikalnega sveta v Kranju. Jubilej proslavljajo že vse leto, v tem tednu pa so slovesnosti dosegle vrhunec. Osrednja akademija se bo odvila drevi ob 19.00, udeležil pa se je bo tudi minister za kulturo Tone Peršak.

70 let je pomemben mejnik, vendar pa ima, kot rečeno, knjižnična dejavnost v Kranju še daljšo tradicijo. Leta 1863 je bila v Kranju ustanovljena narodna čitalnica, v kateri je bilo članom na voljo 14 domačih in tujih časnikov, tri leta zatem pa je knjižni sklad štel 77 knjig. Iz te se je pozneje razvila prva javna ljudska knjižnica.

V nekaj mesecih zbrali 18.000 zvezkov

Naslednje veliko obdobje knjižnične dejavnosti je bilo v letih po koncu druge svetovne vojne, ko so od 1945 do 1947 v prvem nadstropju Prešernovega gledališča zbirali knjige iz celotne Gorenjske. V nekaj mesecih je bila pripravljena zbirka 18.000 zvezkov, namenjenih izposoji. Uredili so prostor s knjižnimi policami in pisarniško opremo ter 22. julija 1947 ustanovili Ljudsko knjižnico Okrajnega sindikalnega sveta v Kranju.

Iz klasične knjižnice je zrasel večgeneracijski center

Danes knjižnica hrani približno 490.000 enot gradiva in 27.000 aktivnih članov ter 44 zaposlenih. V lanskem letu so v knjižnici našteli skoraj 375.000 obiskovalcev in izposodili skoraj milijon enot gradiva. Pripravili so tudi skoraj 1.000 prireditev. Kranjska knjižnica je presegla okvire klasične knjižnice in je postala večgeneracijski center, so prepričani zaposleni. Je stičišče družbenih dejavnosti - od otroškega kotička in čitalnice do multimedijske sobe.

V proslavitev jubileja so med 6. in 10. junijem pripravili niz dogodkov. V sklopu torkovega uvodnega praznovanja je direktorica Mestne knjižnice Kranj Breda Karun predstavila nov slogan knjižnice Hiša razgledov, kakor nosi naslov tudi ena od treh razstav, ki so jih odprli ob tej priložnosti. Drugi dve razstavi nosita naslov Knjižne dragocenosti in Ko pride knjižna ura.

V sredo so praznični program posvetili domišljiji in glasbi, torej pravljicam in koncertom. V četrtek so predstavili moderno tehnologijo, v soboto pa se bodo v kulturno-umetniškem programu predstavili folklorne, glasbene in plesne skupine ter kulturna društva občin krajevnih knjižnic iz Cerkelj, Jezerskega, Naklega, Preddvora in Šenčurja.

Knjige skozi fotografski objektiv

V prepričanju, da lahko fotografije najbolj slikovito zabeležijo jubilej knjižnice v času za prihodnje rodove, so k sodelovanju povabili tudi fotografe Fotografskega društva Janez Puhar Kranj. Razpisali so natečaj na temo novega slogana knjižnice Hiša razgledov, na katerega je prispelo 46 fotografij. Med temi so jih izbrali 30, ki jih predstavljajo na priložnostni razstavi, najboljšim pa je kranjski župan Boštjan Trilar podelil tudi priznanja. Knjižnica z razvejano paleto dejavnosti, izstopajočo zunanjo in notranjo arhitekturo, obsežno zbirko gradiva, množico obiskovalcev in dejavnostjo, polno kulturnih asociacij, ponuja zanimiv izziv za kreativno oko izza objektiva.

M. K.