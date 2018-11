Zaživel je Oživljeni Rim: s spletno aplikacijo na obogateno pohajkovanje po antičnem mestu

Po 22 letih razvijanja je zaživela aplikacija Rome Reborn

27. november 2018 ob 12:29

Rim - MMC RTV SLO, STA

Po kar 22 letih razvijanja je zaživela spletna aplikacija Rome Reborn, torej Oživljeni Rim, ki omogoča virtualni potep po tem antičnem mestu in ogled njegovih spomenikov, kot so bili videti leta 320, ko je bil Rim na vrhuncu urbanega razvoja.

Z aplikacijo, ki jo je razvila mednarodna skupina strokovnjakov, je tako za zdaj mogoče preleteti antični Rim, se sprehoditi po Rimskem forumu in vstopiti v Maksencijevo baziliko. Kmalu bo na voljo Panteon, v prihodnjem letu Kolosej z okolico in do leta 2020 še Cesarski forumi in Cesarska palača, poroča italijanska tiskovna agencije Ansa.

Do spletne aplikacije Rome Reborn lahko dostopate na tej povezavi.



Po besedah direktorja projekta Bernarda Frischerja so sicer sanje o oživiti antičnega Rima že stare. Kot je povedal na predstavitvi aplikacije, pa se mu je konkretna ideja za projekt porodila, ko je videl model italijanskega arheologa Itala Gismondija, nastalega med letoma 1935 in 1971.

V angleškem, kitajskem in italijanskem jeziku

Kot je povedal Frischer, bo nekatere lokacije mogoče preleteti, v nekatere arhitekture vstopiti. Profesor klasične arheologije na Univerzi v Firencah Paolo Liverani pa je povedal, da bodo aplikacijo posodabljali v skladu z novimi odkritji in razvojem tehnologij.

Spletna aplikacija Rome Reborn omogoča virtualno dostopanje do več kot sedem tisoč stavb na površini več kot 14 kvadratnih kilometrov znotraj Avrelijevega obzidja, raziskovanje detajlov in ogledovanje objektov z različnih perspektiv. Dostopna je v angleščini, kitajščini in italijanščini, mogoče jo je prenesti tudi na svoj računalnik.

P. G.