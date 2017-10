Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Potem ko je Unesco v svoje članstvo sprejel Palestino, so ZDA, do takrat Unescov najpomembnejši finančni podpornik, prenehale s financiranjem organizacije. Foto: EPA Sorodne novice Komu bo Irina Bokova predala krmilo Unesca? Dodaj v

ZDA bodo s koncem leta izstopile iz Unesca

Nestrinjanje glede članstva Palestine

12. oktober 2017 ob 15:35

Pariz - MMC RTV SLO

Združene države Amerike bodo izstopile iz organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), k čemur je privedel spor glede članstva Palestine.

Novico o izstopu je sporočila generalna direktorica Unesca Irina Bokova, ameriško zunanje ministrstvo pa je v svojem sporočilu za javnost zapisalo, da bodo ZDA iz organizacije izstopile z zadnjim dnem tega leta, poroča Reuters.

Delo Unesca so že v preteklosti večkrat zasenčili konflikti na Bližnjem vzhodu. Potem ko je organizacija v svoje članstvo sprejela Palestino, so namreč ZDA, do takrat Unescov najpomembnejši finančni podpornik, prenehale s financiranjem organizacije.

Več sledi …

P. G.