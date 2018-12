V Narodni galeriji se v okviru letošnjega Ta veselega dneva kulture ob 16. uri začne sklepna slovesnost ob izteku leta, ki slavi kulturno dediščino po Evropi. Foto: Narodna galerija Del naše kulturne dediščine je tudi Kobilarna Lipica, ki obstaja od leta 1580, danes pa bo čez dan organiziranih več brezplačnih vodenih ogledov posestva. Foto: Radio Koper Dodaj v

Znova je čas za Ta veseli dan kulture, ko kulturni hrami vabijo med svoje zaklade

Letos v znamenju iztekanja Evropskega leta kulturne dediščine

3. december 2018 ob 09:00

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Ta veseli dan kulture tudi danes odpira vrata številnih kulturnih ustanov po državi, in sicer že 19. leto zapored, letošnji pa bo obenem minil v znamenju iztekanja Evropskega leta kulturne dediščine.

S to pobudo želi ministrstvo za kulturo skupaj s sodelujočimi ustanovami kulturne vsebine približati tistim, ki v kulturne institucije zaidejo redkeje. V preteklih letih se je število obiskovalcev tega dneva odprtih vrat kulturnih ustanov gibalo okrog 30 tisoč.

Tudi letos bo dogodkov veliko, segali pa bodo od zgodovinske tematike, sodobne umetnosti, glasbe, znanosti, literature do prireditev za otroke. Letos bodo tako ponudili skupaj več kot 300 brezplačnih dogodkov – predstav, razstav, koncertov, predavanj, vodstev in delavnic.

Natančen razpored dogajanja si lahko pogledate na spletni strani Evropskega leta kulturne dediščine, ki omogoča razvrstitev glede na regijo, starostno skupino in druge opredelitve. Za nekatere dogodke je potrebna predhodna prijava.

Sklep leta kulturne dediščine

Narodna galerija pa bo popoldne gostila sklepno slovesnost ob izteku leta, ki slavi kulturno dediščino po Evropi, na kateri je kot slavnostni govornik napovedan predsednik DZ-ja Dejan Židan.

V kulturnem programu v Narodni galeriji bodo sodelovali dijaki Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana, ambasadorja Evropskega leta kulturne dediščine Rok Terkaj - Trkaj in Igor Saksida ter ambasadorji kulturno-umetnostne vzgoje Evropskega leta kulturne dediščine - Anja Štefan, Ivan Mitrevski in Žiga X Gombač, avtorski tandem Mižavingavski. Sledile bodo delavnice ambasadorjev za otroke, mlade in družine ter vodenje po razstavi Zorana Mušiča.

Ta veseli dan kulture je posvečen zaznamovanju obletnice rojstva pesnika Franceta Prešerna, ki se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi.

