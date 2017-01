Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Mako Sajko se je rodil 19. januarja 1927 v Tržiču. Foto: Iz dokumentarnega filma Mako. Delo in filmi Maka Sajka še danes pomembno vplivajo na mlade generacije slovenskih avtorjev. V preteklosti pa je pogosto načenjal potrpljenje tedanjih oblasti in tako za film Narodna noša ni dobil dovoljenja za javno predvajanje. Po tem se je odločil, da preneha snemati in se posveti izobraževanju drugih filmskih ustvarjalcev. Foto: Iz dokumentarnega filma Mako. Sorodne novice Najdaljša noč v letu, noč slovenskih kratkih filmov Mako Sajko: O legendi slovenskega filma

90 let Maka Sajka, legende dokumentarcev, ki je načenjal potrpljenje oblasti

Protagonist dokumentarnega portreta Mako.

19. januar 2017 ob 13:46

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Mako Sajko, filmski režiser in scenarist, velja za enega prvih formalno izobraženih slovenskih filmarjev in za ustvarjalca, ki je s svojimi deli je prehiteval čas, v katerem je ustvarjal, saj je že davno odpiral še danes aktualne teme. Več let je predsedoval Društvu slovenskih filmskih ustvarjalcev.

Mako Sajko, rojen v Tržiču, je danes dopolnil 90 let. Diplomiral leta 1959 na Visoki filmski šoli v Beogradu pod mentorstvom legendarnega Slavka Vorkapića ter se pozneje izpopolnjeval še v Münchnu in Parizu. Bil je asistent režije pri Františku Čapu, Francetu Štiglicu, Janetu Kavčiču, Francetu Kosmaču in drugih slovenskih režiserjih.

V 60. in 70. letih minulega stoletja je posnel številne kratke dokumentarne filme, za katere je večinoma sam pisal scenarije. Zanimale so ga predvsem problematične družbene teme, kot so ekološka vprašanja (Strupi, 1964), visoka stopnja samomorov (Samomorilci, pozor!, 1967), nenavadni ljubezenski odnosi (Stopnice ljubezni in Slavica Exception, oba 1971), socialno ogroženi otroci (Rejenčki, 1969). Omeniti velja še filma Kje je železna zavesa? (1961) in Muzej zahteva (1967).

Posnel je tudi kratke filme z etnološko vsebino, kot sta Plamen v dvonožcu iz leta 1968 in Narodna noša iz leta 1975. Ker je načenjal potrpljenje tedanjim oblastem, za film Narodna noša ni dobil dovoljenja za javno predvajanje. Zato se je odločil, da preneha snemati in se posveti izobraževanju drugih filmskih ustvarjalcev.

Od snemanja filmov k izobraževanju

Za svoje filme je prejel vrsto nagrad na domačih in tujih filmskih festivalih, zanimanje za njegovo delo se je ponovno pojavilo po letu 2009, ko je prejel Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Poleg nagrade Prešernovega sklada leta 1969 in omenjene Badjurove nagrade za življenjsko delo je na predhodniku Festivala slovenskega filma, 6. tednu domačega filma v Celju leta 1978 prejel posebno priznanje Metod Badjura. Večkrat je bil nagrajen tudi na festivalih jugoslovanskega dokumentarnega in kratkometražnega filma v Beogradu.

Dokumentarec o velikanu dokumentarcev

Na mednarodnem festivalu dokumentarnega filma leta 2007 so pripravili retrospektivo njegovih filmov, ki so jo naslovili Iskanje filmskega grala. Leta 2013 je nastal njegov dokumentarni portret, naslovljen Mako., pri katerem so sodelovali scenarist in režiser Siniša Gačić, snemalec in direktor fotografije Maksimilijan Sušnik, avtorja in izvajalca glasbe Jure Engelsberger in Aleš Dvořak ter montažer Zlatjan Čučkov.

Skoraj enourni dokumentarni portret Mako. iz leta 2013 si lahko pogledate spodaj.

