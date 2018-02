Berlinale: 10 najtežje pričakovanih filmov

Osupljiva raznovrstnost z okoli 400 filmi v programu

13. februar 2018 ob 18:08,

zadnji poseg: 13. februar 2018 ob 18:18

Berlin - MMC RTV SLO

S projekcijo filma Isle of Dogs režiserja Wesa Andersona se bo danes začel 68. berlinski filmski festival. Ob nedavni javni pobudi nemških režiserjev, ki so pozivali k spremembam in večji konkurenčnosti na mednarodnem festivalskem prizorišču, bo Berlinale ob skorajšnjem izteku mandata dosedanjega direktorja Dieterja Kosslicka že gledal v prihodnost, ob tem pa bo letošnja izvedba nekoliko manj zvezdniška kot po navadi.

Festival bo znova stavil predvsem na osupljivo raznovrstnost približno 400 filmov v programu, med katerimi se bodo številni presežki zagotovo pojavili v stranskih sekcijah, med manjšimi art filmi in dokumentarci. Kot vsako leto pa je organizatorjem v nemško prestolnico tudi letos uspelo privabiti nekaj odmevnih naslovov, ki bodo nedvomno zaznamovali prihodnje mesece v kinematografih pri nas in po svetu. Tukaj je 10 filmov, ki jih najtežje pričakujemo na letošnjem festivalu.

1. Don't Worry, He Won't Get Far On Foot

Joaquin Phoenix je gledalcem ponudil že ogromno izvrstnih vlog in po lanskem drznem filmu Nikoli zares tukaj bo očitno sledila še ena. V filmu Don't Worry, He Won't Get Far on Foot se je vživel v kožo leta 2010 umrlega striparja Johna Callahana, ki je psihološke težave ob spoprijemanju z invalidnostjo prelevil v umetniško ustvarjanje. Film je pretekli mesec že doživel premiero na filmskem festivalu v Sundanceu, od koder večinoma prihajajo pozitivni odzivi. V filmu ob Phoenixu igra tudi Rooney Mara, od lani igralčevo dekle v resničnem življenju. Zvezdniški par je vzporedno skupaj posnel še filmsko različico zgodbe o Mariji Magdaleni, ki v naše kinematografe prihaja marca. Don't Worry, He Won't Get Far on Foot pa je obenem tudi nekakšna terapija za režiserja Gusa Van Santa, ki se še pobira po polomiji filma The Sea of Trees iz leta 2015.

2. Unsane

Steven Soderbergh je po filmu Moje življenje z Liberacejem (2013) naznanil, da se umika iz filmskega sveta, vendar je bilo bolj ali manj jasno, da je za ustvarjalca s toliko zanimivimi idejami premor lahko zgolj začasen. Po lanskem povratniškem filmu Loganovi srečneži (Logan Lucky) se ameriški režiser zdaj spet vrača k nekoliko drznejšemu pristopu. Film Unsane je po zgledu Bakerjevega Tangerine v celoti posnet s pametnim telefonom, režiser pa je v zadnjih dneh celo izjavil, da bo od zdaj naprej kar vse svoje filme posnel na ta način. V tem psihološkem trilerju igrajo Claire Foy, Juno Temple, Jay Pharoah in Joshua Leonard.

3. Isle of Dogs

Wes Anderson se po nekaj manj kot desetletju od filma Čudoviti lisjak (Fantastic Mr. Fox, 2009) znova vrača k animaciji. Napovednik za njegov film Isle of Dogs daje slutiti, da bi lahko tokrat šlo za bolj družbeno zavestno zgodbo, saj pripoved ni postavljena v distopično prihodnost na Japonskem. Kot vsi Andersonovi filmi se tudi ta ponaša z osupljivo zvezdniško zasedbo. Svoje glasove so filmu posodila imena, kot so Bill Murray, Francis McDromand, Bryan Cranston, Edward Norton, Greta Gerwig, Jeff Goldblum, Harvey Keitel, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Liev Schreiber, Ken Watanabe in Yoko Ono. Isle of Dogs bo kljub statusu otvoritvenega filma letošnjega Berlinala tekmoval v sekciji, v kateri bodo podelili zlate in srebrne medvede.

4. Season of the Devil

Filipinski režiser Lav Diaz ima za sabo zelo uspešno obdobje na mednarodnem festivalskem prizorišču, saj je denimo s filmom Uspavanka za žalostno skrivnost leta 2016 v Berlinu osvojil srebrnega leva za poseben prispevek filmski umetnosti, s filmom Ženska, ki je odšla pa nekaj mesecev pozneje še največjo nagrado svoje kariere, beneškega zlatega leva. Tokrat se v Berlin vrača s filmom Season of the Devil, ki privzema obliko štiriurnega muzikala, oziroma natančneje, rockopere. Kakšnega radikalnega zasuka v režiserjevem ustvarjanju ni pričakovati, vsekakor pa bi ta glasbeni pristop utegnil predstavljati svež pristop k temam, ki jih Diaz raziskuje že vse od začetka svoje vizionarske filmske kariere.

5. The Looming Tower

Berlinale se podobno kot preostali največji festivali že nekaj let intenzivno posveča tudi TV-serijam. Letos bo med njimi izstopala 10-delna serija The Looming Tower izpod produkcije podjetja Hulu. Dogajanje je postavljeno v leto 1998 in v žanru politične drame analizira dogodke, ki so privedli do terorističnih napadov 11. septembra 2001, še posebej tiste, zaradi katerih ameriškim obveščevalnim službam ni uspelo preprečiti te tragedije. Serija temelji na istoimenski knjigi Lawrencea Wrighta, ki je zanjo prejel Pulitzerjevo nagrado. Resnične like upodablja impresivna igralska zasedba z Jeffom Danielsom, Alecom Baldwinom, Petrom Sarsgaardom, Michaelom Stuhlbargom in Taharjem Rahimom.

6. Damsel

Po Cronenbergovem filmu Poti k zvezdam (Maps To The Stars, 2014) bosta na velikem platnu znova zaigrala skupaj Robert Pattinson in Mia Wasikowska. Tokrat se bo to zgodilo v filmu bratov Davida in Nathana Zellnerja, ki pripoveduje zgodbo o mladem paru v času ameriškega Divjega zahoda. Ko se polna mladostniškega idealizma odpravita v divjino, da bi se tam poročila, se njuna usoda ob soočenju s krutimi okoliščinami bivanja na meji civilizacije močno zakomplicira. Film je bil prav tako že prikazan na preteklem festivalu v Sundanceu in prejel dobre kritike ameriških medijev.

7. Eva

Francoska igralka Isabelle Huppert je v zadnjih letih dokončno postala nesmrtna ikona francoskega filma, ob tem pa je tudi izjemno dejavna, saj je samo lani igrala v petih celovečernih filmih. Njen novi film, Eva režiserja Benoita Jacquota, prav tako obeta veliko. Gre za adaptacijo istoimenskega psihološkega trilerja britanskega pisatelja Jamesa Hadleyja Chasa iz leta 1945. Benoit Jacquot je pripoved o usodni ženski iz časa filma noir prenesel v sodobno okolje, kar Huppertovo že vnaprej postavlja v vlogo ene favoritinj za nagrado za najboljšo igralko na letošnjem festivalu.

8. The Happy Prince

20 let mineva, odkar se je britanski igralec Stephen Fry vživel v biografsko vlogo pesnika in dramatika Oscarja Wilda, ta nekoliko pozabljeni film pa bo zdaj doživel nadgradnjo. Pisatelj in igralec Rupert Everett (Zaljubljeni Shakespeare, Zgodbe iz Narnije, Zvezdni prah) je, nezadovoljen z dosedanjimi ekranizacijami pesnikovega življenja, posnel nov biografski film o njem, ki bo dogodke predstavil iz nekoliko drugačnega zornega kota. Everett je ob režiserski vlogi tudi sam prevzel igralsko upodobitev pesnika, ob njem pa od odmevnih imen nastopajo še Emily Watson, Colin Firth in Tom Wilkinson.

9. Matangi/Maya/M.I.A.

Izmed dveh odmevnih glasbenih dokumentarcev na letošnjem Berlinalu bo premierno predstavljen film o Mayi Arulpragasam, bolje znani pod psevdonimom M.I.A. Raperka in aktivistka, ki jo je revija Time leta 2009 uvrstila na lestvico 100 najvplivnejših ljudi na svetu, ima izredno fascinantno družinsko ozadje, saj je bil njen oče pripadnik razvpite teroristične organizacije Tamilski tigri. O teh travmatičnih dogodkih, ki so močno zaznamovali njeno življenje, bi utegnila v filmu prvič spregovoriti na popolnoma odkrit način, to pa še posebej zato, ker je glasbenica za to priložnost prvič odprla arhiv svojih zasebnih videoposnetkov. Film je sicer v nastajanju že celo desetletje. Že leta 2013 se je na spletu pojavil napovednik zanj, a ker se je to zgodilo popolnoma brez vednosti režiserja Stephena Loveridgea, se je ta odločil zapustiti projekt. Spor so zdaj očitno zgladili in v prihodnjih dneh bo film končno ugledal luč sveta.

10. Songwriter

Za sam konec festivala pa so organizatorji pripravili posebno presenečenje. Šele pretekli teden so na novinarski konferenci oznanili novico, da bo Berlinale obiskal Ed Sheeran, ki bo v nemški prestolnici predstavil dokumentarni film o zakulisju svojega glasbenega ustvarjanja. Film verjetno ne bo spadal med umetniške presežke, vsekakor pa bodo na svoj račun prišli številni oboževalci britanskega pevca. Njegovo gostovanje na javnosti odprti rdeči preprogi kina Zoo Palast bo nedvomno najbolj obiskan javni dogodek letošnjega festivala.

Iz Berlina

Matic Majcen