Bette Davis proti Joan Crawford: "Bitka div", ki so jo zakrivili moški

Zgodba o seksizmu, diskriminaciji starejših in preživetju

20. februar 2017 ob 12:17,

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 12:20

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ko je 1962 v kina prišel film Kaj se je zgodilo z Baby Jane?, je Joan Crawford o Bette Davis izjavila: "Seveda, ukradla je nekaj mojih prizorov, a razumem zakaj: videti je kot parodija same sebe, jaz pa kot zvezda."

Zgodba o Bette Davis in Joan Crawford je zgodba o enem največjih rivalstev v Hollywoodu. Nova tv-miniserija Feud: Bette and Joan z Jessico Lange in Susan Sarandon bo osvetlila ozadje "bitke zvezd", na režijski stolček je sedel Ryan Murphy, ustvarjalec kritiško priznane uspešnice The People vs OJ Simpson v okviru antologijske American Crime Story. Nova FX-ova produkcija, ki naj bi dobila še več nadaljevanj, v vsakem bo v ospredju en zvezdniški spor, v prvem delu osvetljuje teme seksizma, diskriminacije starejših in preživetja, ki so te dni, ko se približujejo oskarji, še kako aktualne v tovarni sanj.

"Ko se zaveš, da te nihče več noče"

To dejstvo je, kot piše Guardian, na predstavitvi projekta izpostavila Jessica Lange (67), dobitnica številnih priznanj stroke, tudi dveh oskarjev: "Saj ne, da se je kaj dosti spremenilo. Še vedno živimo v seksističnem, mizoginem, proti starejšim nastrojenem času, to so pač zadnji vzdihljaji patriarhije, ki je ne bodo kar tako izpustili iz rok. Zato ženske trpimo, to je dobro videti v dogodkih prejšnjega leta. Ne bi moglo biti bolj očitno." Prepričana je, da je Crawfordovo (1904-1977), ki jo igra v seriji, v knjigi spominov po krivem očrnila njena posvojenka Christina, dodala pa, da je glavna težava za igralke pomanjkanje vlog, še posebej, ko pridejo v zrela leta: "Pretresljiva izkušnja je, ko se zaveš, da te nihče več noče."

Sarandonova, televizijska Bette Davis, pa je dodala: "Še vedno dovolijo le eno močno žensko na film. Včasih dve - po navadi eno starejšo in eno mlajšo in po navadi se sovražita. A dve enakovredni ženski v enem filmu sta prava redkost, prav zato je bil Thelma in Louise tako odmeven film." (V omenjenem "ženskem road movieju" je igrala z Geeno Davis, op. a.)

"Stari vešči" pri še ne 60

Crawfordova in Davisova sta "Baby Jane" posneli, ko nista bili stari niti 60 let, a sta med studijskimi šefi že veljali za igralki na koncu svojih karier. Obe pa sta si želeli delati, Davisova je v nekem tv-intervjuju povedala zgodbo o tem, kako se Jack Warner (v Feudu ga igra Stanley Tucci) iz studiev Warner Bros ni želel postaviti za njiju, "stari vešči". Naslednji dan je dobila telegram: "Draga gdč. Davis, prosim, da me ne zmerjate več s staro veščo. S prisčnimi pozdravi, Joan Crawford."

"Bitka med divama" je bila, tako Guardian, zaradi medijske pozornosti seveda pretirana, je pa vsekakor bila produkt moške dominance v zabavni industriji, je potrdila tudi Catherine Zeta-Jones, ki v omenjeni seriji upodablja Olivio de Havilland, igralko, ki je iz Hollywooda odšla v Pariz. "Spori nastajajo iz bolečine in strahu. Obstajala je hierarhija. Pomembneži, brez izjeme beli moški, so izbirali, kdo bo dobil glavno vlogo. To je bilo neusmiljeno tekmovanje in te ženske so se borile za obstanek." Ali, kot je v tistem času povedala še ena igralka, Joan Blondell: "Ko so ženske postavljene v kot, vedno storijo isto: pojedo lastno vrsto in si nato s kostmi očistijo zobe."

Tragičnih zadnjih 15 let

Ryan Murphy se je, ko je bil še mlad novinar, uspel srečati z Davisovo (1908-1989). Takrat ni vedel, da je bil tisto zadnji mesec njenega življenja. V odkritem pogovoru je, kot se spominja režiser, spregovorila "o bolečini, obžalovanju in o tem, kako je bilo biti ženska in poslušati, da je s tabo konec, ko se je tebi zdelo, da šele dobro začenjaš".

O seriji Feud pa je povedal: "Želel sem raziskati, kakšna tragedija je bilo zadnjih 15 let njunih življenj. Če bi se lahko srečali s pravo Joan in pravo Bette, bi jima povedal, da mi je žal. Toliko sta imeli za ponuditi in toliko ljubezni za dati, pa se nista mogli izraziti."

A. K.