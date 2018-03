Bill Murray v novem dokumentarcu igra harmoniko v Ljubljani

Premiera filma The Bill Murray Stories Tommyja Avallona

16. marec 2018 ob 13:25

Austin - MMC RTV SLO, Reuters

Na filmskem festivalu South by Southwest v ameriškem mestu Austin je pretekli teden premiero doživel dokumentarni film z naslovom The Bill Murray Stories (Zgodbe o Billu Murrayju). Med neverjetnimi zgodbami o slavnem igralcu in komiku se je znašel tudi njegov obisk Slovenije, kjer je pel s harmonikarjem in na kolesu krožil po središču Ljubljane.



Režiser filma Tommy Avallone je na premieri povedal, da je s filmom raziskoval mite in legende o igralcu. O njem že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja krožijo zgodbe, ki jih je bilo težko preveriti. Denimo ta, da naj bi v nekem škotskem stranišču položil roke na oči naključnega fanta. Ko se je ta obrnil in prepoznal slavnega igralca, mu je Murray odvrnil: "Saj ti nihče ne bo verjel." Z razvojem tehnologije in vse bolj navzočimi pametnimi telefoni pa je javnost dobila priložnost, da dokumentira Murrayjeve pogosto zabavne zgodbe.

"Med zmago na loteriji in druženjem z Murrayjem bi izbral slednje"

Murray v filmu v kopici posnetkov različnih ljudi pomaga kot točaj, sprejema naročila, vdre na igrišče med športno tekmo in bere poezijo delavcem na gradbišču. Avtorji pa ne ne pozabijo niti na njegov obisk Slovenije, kjer je prepeval s harmonikarjem (del posnetka si lahko ogledate na videu spodaj). Ameriški filmski igralec je namreč lanski začetek poletja v Sloveniji promoviral vodko znamke Slovenia Vodka (video si lahko pogledate spodaj), se vozil s kolesom po Ljubljani in celo zasebno obiskal Sevnico, rojstni kraj ameriške prve dame Melanie Trump.

V filmu se med ljudmi, ki jih je prijetno zaznamovala "izkušnja Bill Murray", pojavi 34-letni Jordan Goetz, ki je gostil hišno zabavo, na kateri se je s skupino pojavil tudi Bill Murray. Z njimi je pel, plesal in pil in se celo pogovoril s policisti, ko so jih prišli obvestit, da je zabava za sosede preglasna. Dogajanje je Goetz ujel na svoj mobilnik in v filmu med drugim zatrdil, da bi med zmago na loteriji in druženjem z Murrayjem zagotovo izbral slednje.

Murrayja režiser ni prosil za sodelovanje

Za režiserja je Murray junak, ki spreminja življenja s tem, ko ljudem poklanja zgodbe, o katerih lahko govorijo še številna leta. Razmišljal je o tem, da bi protagonista prosil za komentar na posnetke, a se na koncu osredotočil le na izjave ljudi, na življenjih katerih je komik pustil svoj šaljivi in ljubeznivi pečat. 67-letnega osrednjega lika filma na premieri ni bilo. Lahko le ugibamo, da je tačas nekje ustvarjal nove zgodbe.

Bill Murray je sprva zaslovel s sodelovanjem v oddaji Saturday Night Live, pozneje pa se uveljavil kot eden najuspešnejših ameriških igralcev, z vlogami v filmih, kot so Svižčev dan, prvi in drugi del Izganjalcev duhov, Sveti Vincent, Vražji krt, Izgubljeno s prevodom, Življenje pod vodo in Grand Budapest hotel.

N. Š.