Carrie Fisher po kapi v stabilnem stanju

"Če bo kaka sprememba, vas bomo obvestili"

26. december 2016 ob 15:29

Los Angeles - MMC RTV SLO

Igralka Carrie Fisher, ki je v tem tednu med letom iz Londona v Los Angeles doživela hudo srčno kap, je zdaj v stabilnem stanju, je potrdila zvezdničina mama Debbie Reynolds.

60-letna Fisherjeva, ki se je v zgodovino filma vpisala predvsem kot princesa Leia Organa v franšizi Vojna zvezd, je božič preživela na oddelku za intenzivno nego bolnišnice v Los Angelesu. Srce se ji je ustavilo na čezoceanskem letu, približno petnajst minut pred pristankom na ameriških tleh. Prvo pomoč so zvezdnici nudili (tudi) medicinsko izučeni potniki.

Igralkini prijatelji in stanovski kolegi so na družbenih omrežjih v zadnjih dnevih izražali svojo pretresenost in upe na čimprejšnje okrevanje. Debbie Reynolds, Carriejina mama, je na Twitterju potrdila: "Carrie je v stabilnem stanju. Če bo kakršna koli sprememba, bomo sporočili. Vsem njenim prijateljem in oboževalcem se zahvaljujemo za molitve in dobre želje".

"Zelo žilava punca je, ki je v življenju veliko prestala," je Todd Fisher, igralkin brat, dejal za televizijo KABC-TV Channel 7. "Hvaležni bomo za molitve zanjo."

"Šokiran in užaloščen sem ob vesti o moji dragi prijateljici," je v soboto v izjavi za javnost napisal Harrison Ford. "V mislih sem s Carrie, njeno družino in prijatelji." "Kot da leto 2016 ne bi moglo biti še hujše ..." je na Twitterju pripomnil Mark Hamill, tretje peresce deteljice v srcu kultne filmske franšize.

Fisherjeva je bila sicer trenutno na knjižni turneji: po svetu je predstavljala svojo biografsko knjigo The Princess Diarist. Carrie je imela namreč zanimivo življenje: že rodila se je v hollywoodsko družino. Njena mama je bila torej Debbie Reynolds, oče pa Eddie Fisher, eden najbolj priljubljenih popzvezdnikov prve polovice petdesetih. Danes se ga sicer spominjamo predvsem po tem, da je Debbie zapustil, ker se je hotel poročiti z njeno najboljšo prijateljico, veliko Elizabeth Taylor.

Najodmevnejša vloga Fisherjeve v zadnjih letih je bila seveda vrnitev k franšizi, ki je iz nje naredila zvezdo: lani smo jo lahko spet videli kot generalko Leio v Epizodi VII - Upanje se prebuja. Sicer je v karieri nanizala še več drugih vlog, denimo v Bratih bluesa in Ko je Harry srečal Sally, ter napisala štiri romane in tri avtobiografska dela. Približno leto dni v začetku osemdesetih je bila poročena z glasbenikom Paulom Simonom (čeprav sta bila par kar nekaj let pred poroko in tudi po ločitvi spet obnovila svojo zvezo).

