Čas je za tretji FeKK: "kratkometražci" v središču

Več festivalskih prizorišč po vsej prestolnici

28. avgust 2017 ob 10:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

S projekcijo prvega sklopa slovenskih kratkih filmov v tekmovalnem programu FeKK SLO se bo drevi v Slovenski kinoteki začel 3. mednarodni festival kratkega filma (FeKK).

Poleg tega osrednji del festivala, na katerem bodo skupno prikazali več kot 100 filmov, tvori še tekmovalni program kratkometražcev iz nekdanjih jugoslovanskih držav (FeKK YU).

FeKK bo v organizaciji Društva za uveljavljanje kratkega filma Kraken potekal na več prizoriščih po Ljubljani. V treh sklopih se bo za naziv slovenskega zmagovalca festivala potegovalo 22 filmov, izbranih izmed 70, ki so prispeli na festival.

Med filmi v tekmovalnem programu so tako kratki filmi že uveljavljenih avtorjev, ki so bili predstavljeni na festivalih v tujini, kot so animirana Nočna ptica v režiji Špele Čadež, Srečno, Orlo! Sare Kern in Meje Damjana Kozoleta, kot tudi študentski filmi in dela neodvisnih avtorjev. Večina jih bo prikazana premierno, med njimi tudi novi kratki film Tomaža Gorkiča Apoptoza.

Druga osrednja tekmovalna festivalska sekcija je FeKK YU, ki so jo uvedli pred dvema letoma, ker gre za države, s katerimi Slovenija deli filmsko zgodovino in podobna produkcijska sredstva, je na nedavni novinarski konferenci povedal direktor festivala Peter Cerovšek. V goste festivala prihaja več kot 15 avtorjev iz regije, ki se bodo družili s slovenskimi ustvarjalci, s čimer si želijo organizatorji spodbuditi medregionalna filmska sodelovanja.

V sekciji FeKK YU bo po Cerovškovih besedah prikazanih 23 filmov, izbranih izmed 220 prijavljenih. Gre za deset igranih, šest dokumentarnih, pet animiranih in dva eksperimentalna filma, ki so jih prispevali ustvarjalci iz Hrvaške, Črne gore, Kosova, Makedonije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Zmagovalce bo izbrala mednarodna strokovna žirija v sestavi direktor filmskega festivala Tampere Jukka-Pekka Laakso, novinarka in filmska kritičarka Ingrid Beerbaum in kritik, pisec, programski selektor in filmski avtor Michael Pattison.

Festival bo popestrila retrospektiva kratkih filmov portugalskega cineasta Miguela Gomesa. Njena posebnost bo, da bodo filmi prikazani s 35-milimetrskega traku. Na sporedu bo tudi izbor najboljših kratkih filmov s finskega festivala Tampere, ki velja za enega najstarejših evropskih festivalov kratkega filma.

V Kinodvoru bo prikazan program EFA - Short Matters!, izbor najboljših evropskih filmov, ki so leta 2016 tekmovali za evropske filmske nagrade Evropske filmske akademije (EFA). Prvič pa bo letos na sporedu sekcija Vzhodno od raja, s čimer organizatorji širijo program na vzhod.

V programu Instant Kult, namenjen avtorjem s svežim pogledom in pristopom k filmu, bo predstavljen cikel redko videnih kratkih filmov Igorja Bezinovića. Polnočni program, ki bo na sporedu v Tovarni Rog, pa so pripravili v sodelovanju s kolektivom Everything Is Terrible. Na sporedu pa bo tudi program filmov, nastalih v sklopu delavnice dokumentarnega filma v organizaciji Luksuz produkcije iz Krškega.

Profesionalci se lahko nadejajo okrogle mize z naslovom Kako zmagati prijavo na filmski festival, v sodelovanju s SCCA Labom pa še razmisleka o videu in videospotu, ki ga bo pospremila instalacija v SCCA in kratek program videospotov. Ta bo po besedah programskega direktorja festivala Matevža Jermana tudi uvod v novi festivalski program glasbenih videov, s katerim bi želeli začeti prihodnje leto. Ponovno se obeta tudi delavnica za mlade kritike.

A. K.