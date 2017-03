Ciklus filmov Martina Scorseseja na Televiziji Slovenija

Trije Scorsesejevi filmi na TVS 1

3. marec 2017 ob 13:30

Ljubljana - MMC RTV SLO

V slovenskih kinematografih je trenutno na ogled film Molk (Silence), tako rekoč življenjski projekt Martina Scorseseja, na Televiziji Slovenija pa si boste lahko tri zaporedne petke ogledali tri njegove filme.

Tudi drevišnja oddaja Kinoteka bo posvečena Martinu Scorseseju, o njegovem delu se bo Mateja Valentinčič pogovarjala s publicistom Gorazdom Trušnovcem. Oddaji bo sledil film Ulice zla (Mean Streets), naslednja dva petka pa še filma Alice ne živi več tukaj (Alice Doesn't Live Here Anymore) in Dobri fantje (Goodfellas).

Kinoteka o Martinu Scorseseju:

3. marca ob 23.05 na TVS 1

Ulice zla :

3. marca ob 23.20 na TVS1

Alice ne živi več tukaj :

10. marca ob 23.05 na TVS1

Dobri fantje :

17. marca ob 23.05 na TVS 1



Želja po moči, prijateljska zvestoba in ljubezen

V filmu Ulice zla iz leta 1973, katerega tako režijo kot tudi scenarij podpisuje Scorsese, sledimo zgodbi skupnosti italijanskih Američanov druge generacije, živečih v newyorški soseski Little Italy. Charlie Cappa, ki ga igra Harvey Keitel, dela kot zbiralec dolgov za gangsterskega strica Giovannija. Med strankami, od katerih mora izterjati denar, je tudi njegov brezskrbni prijatelj John "Johnny Boy" Civello (Robert De Niro), ki ima velik dolg do okrutnega kralja posojil Michaela.

Charlie poskuša pomiriti strasti med mafijci in prijateljem, a ugotavlja, da ne bo mogel ubraniti neodgovornega Johnnyja. Medtem skuša prikriti svoje razmerje s Tereso, Johnnyjevo sestrično, ki ima epilepsijo, kar se njegovemu stricu Giovanniju zdi nekaj sramotnega. Ko mu Giovanni ponudi napredovanje v skupnosti, namreč lastno restavracijo, ki bi jo vodil Charlie, se mora ta odločiti med željo po moči, zvestobo do prijatelja Johnny Boya in ljubeznijo do Terese.

Alice na poti od malomeščanskega življenja do pevske kariere in spet nazaj

Usoda 35-letne Alice Hyatt (Ellen Burstyn) se po letih malomeščanskega življenja v vlogi gospodinje, skrbne matere in uslužne žene obrne v nepričakovano smer. Nekega dne ji umre mož, hladen in vulgaren človek, ki ga je morala trpeti. Tako se Alice sama s sinom znajde na razpotju, saj tudi ne ve, kako poskrbeti za svoje in njegovo preživetje. Preseli se v domače mesto v Kaliforniji in ponovno začne uresničevati svoje sanje o pevski karieri.

Toda po dobrem začetku in krajši turneji po Ameriki je prisiljena, da vzame službo natakarice in se v iskanju sreče spet obrne k moškim. Med drugimi sreča kmeta Davida, ki ga igra znani pevec Kris Kristofferson, zaradi katerega se ponovno spogleduje z idejo, da bi se udomačila in obupala nad pevsko kariero. Scenarij za film Alice ne živi več tukaj iz leta 1974 v Scorsesejevi režiji je napisal Robert Getchell.

"Zdaj sem povprečni nihče."

Rdeča nit filma Dobri fantje iz leta 1990 je nenavadno življenju mafijca Henryja Hilla (Ray Liotta) v razponu četrt stoletja. Odraščal je v 50. letih preteklega stoletja in si že od malih nog želel postati gangster in se v mladosti namesto nad ikonami rokenrola navduševal nad brooklynsko mafijo. Med odraščanjem ga pod svoje okrilje vzamejo starosta Paul Cicero (Paul Sorvino) ter njegova pomočnika Jimmy (Robert De Niro) in Tommy (Joe Pesci). S zadnjim zagreši enega od razvpitih mafijskih zločinov, oropa namreč tovor letalske družbe Air France.

Nihče ne more reči, da Henry življenja ne uživa s polno žlico, saj med drugim prosti čas preživlja v mondenih letoviščih in dekleta ga obožujejo. Poroči se z Judinjo Karen, ki je sprva sumničava do moževih kriminalnih poslov, a se hitro privadi na ugodnosti, ki izvirajo iz njih. Henry si omisli tudi ljubico, a se nekega dne usoda obrne proti njemu, ko ga zalotijo pri zločinu in strpajo v zapor. Po desetih letih zaradi zlorabe narkotikov izgubi vse premoženje in ugled v mafijski družbi. Da bi se rešil, se odloči za pridružitev programu za zaščito prič in pričanje proti nekdanjim sodelavcem. Na stara leta prvič živi kot normalen človek - oziroma kot pove sam: "Zdaj sem povprečni nihče." Film je režiral Scorsese, ki je z Nicholasom Pileggijem tudi napisal scenarij.

