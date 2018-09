Claire Denis, velika oboževalka viteškega Roberta Pattinsona in filmov iz sage Somrak

V Torontu je bila včeraj premiera njenega novega filma

10. september 2018 ob 13:16

Pariz - MMC RTV SLO

Legenda francoskega filma Claire Denis je glavnega igralca iz svojega novega filma High Life Roberta Pattinsona opisala kot "viteza" in povedala, da je oboževalka filmov vampirske sage Somrak, v katerih je igral.

Film High Life je včeraj premierno osvetlil velika platna 43. mednarodnega filmskega festivala v Torontu (TIFF), ki velja za enega najpomembnejših dogodkov v filmskem svetu.

"Bister, poetičen, kakor vitez"

Pred premiero je slovita režiserka za spletno stran Deadline razkrila, da je postala velika oboževalka Pattinsona in njegove soigralke Kristen Stewart, ko je navdušeno spremljala njuna lika v štirih filmih iz franšize Somrak, posnetih po popkulturnih megauspešnicah, vampirskih romanih Stephenie Meyer.

“Mislim, da je krasen mlad moški in čudovit igralec. Je bister, poetičen, kakor vitez se mi zdi. Ogledala sem si štiri dele iz serije filmov Somrak, ko so bili po kinodvoranah. In bila sem navdušena nad obema herojskima glavnima likoma," je povedala režiserka vrste filmov, med katerimi so Žarek v srcu, Dobro delo, Belka, Čokolada (Chocolat) in Težave vsak dan.

Herojska lika, o katerih govori, sta Pattinson in Stewartova, ki sta z vlogama Edwarda Cullena in Belle Swan čez noč zaslovela, zatem pa sta se uveljavila tudi z mnogimi drugimi vlogami.

Kriminalec na odpravi v vesolju

V filmu High Life igra Pattinson kriminalca, ki ga pošljejo na vesoljsko misijo. Tam postane del eksperimenta na temo razmnoževanja ljudi v izolaciji od planeta Zemlja. Gre za prvi film, ki ga je Denis posnela v angleščini in tudi njen najdražji film do zdaj. Sprva se je bala, da bi bil Pattinson lahko premlad za vlogo. A jo je njegova inteligenca prepričala, da ga vseeno izbere za protagonista, poroča IndieWire.

Filmi o zaporih

Denis, ki se je kot filmarka šolala pri režiserjih, kot so Dušan Makavejev, Jacques Rivette, Costa-Gavras, Jim Jarmusch in Wim Wenders, je kot glavna navdiha pri snemanju filma izpostavila igralce, kot je Pattinson, in filme o zaporih. “Tarkovski, Kubrick, oba sta bila v mojih mislih, gledala sem vse njune filme, a sem bolj razmišljala o zaporih. Seveda, kdo bi lahko pozabil na film 2001: Vesoljska odiseja ali film Tarkovskega? A so vsi ti bolj elegični. Moj film pa je kot zaporniški film, z barvami filmov o zaporih, in moji glavni navdihi, če sem poštena, so bili moji igralci in igralke."

V filmu igrajo med drugim igrajo še ena najbolj prepoznavnih francoskih igralk Juliette Binoche, iz Von Trierjeve Nimfomanke znana igralka Mia Goth, in igralec in glasbenik iz dua Outkast André Benjamin.

