Vse kaže, da bosta morala Ryan in Emma v tej sezoni nagrad pripraviti cel kup zahvalnih govorov. Na fotografiji sta tik po zmagi na zlatih globusih. Foto: Reuters "A pri Bafti res mislijo, da je dobra ideja, da me dajo v isto sobo z Ryanom Goslingom?" se je na Twitterju pošalila nominiranka, Londončanka Hayley Squires, ki je v Jaz, Daniel Blake igrala mamo samohranilko pod pragom revščine. Foto: Liffe S petnajsto igralsko nominacijo za bafto je Streepova izenačila rekord, ki ga je doslej imela Judi Dench. Foto: Blitz Film

Dežela La La tudi na čelu nominacij za bafte

Britanska akademija se odloča podobno kot ameriški cehi

10. januar 2017 ob 14:15

London - MMC RTV SLO

Britanski ekvivalent oskarja, nagrado bafta, podeljuje Britanska akademija filmskih umetnosti. S kar enajstimi nominacijami so nagradili osrednjega favorita šele dobro začete sezone nagrad, romantični muzikal Dežela La La.

Izkupiček nominacij za Deželo La La je obenem seznam ključnih kategorij: Ryan Gosling in Emma Stone sta nominirana za najboljša igralca, celovečerec lahko postane najboljši film leta, Damien Chazelle pa najboljši režiser in scenarist.

Filozofska znanstvenofantastična drama Prihod in stilizirana kriminalka Nočne ptice gresta na podelitev s po devetimi nominacijami. Slovesnost bo 12. februarja v dvorani Royal Albert Hall v Londonu.

Socialni protest Daniela Blaka ni naletel na gluha ušesa

Specifika baft je seveda v tem, da poleg najboljšega filma izbirajo tudi "najboljši britanski film", kar ne pomeni, da izjemni domači izdelki ne morejo biti nominirani v obeh kategorijah. Letos je te časti deležna socialna drama Jaz, Daniel Blake, najnovejše delo britanske staroste Kena Loacha. Celovečerec, ki razkrinka mizerijo "socialne države", je nominiran še za najboljši scenarij in za najboljšo igralko v stranski vlogi. "A pri Bafti res mislijo, da je dobra ideja, da me dajo v isto sobo z Ryanom Goslingom?" se je na Twitterju pošalila nominiranka, Londončanka Hayley Squires. Dodala je seveda še, da "je zelo hvaležna za priznanje".

Pričakovani "osumljenci"

Vodja laburistične stranke Jeremy Corbyn se je javno razveselil petih nominacij za Loachev celovečerec in čestital "vsem, ki so sodelovali pri tem izjemnem filmu". Poleg že omenjenih Dežele La La in Prihoda sta za najboljši film nominirana še Manchester by the Sea in Moonlight.

Za naslov najboljšega britanskega filma se poteguje tudi fantazijska obzgodba Harryja Potterja Fantastične zveri, ki bo februarja v igri za pet baft.

Drugi štirje britanski presežki so Ameriška ljubica ter filmi Notes on Blindness, Under the Shadow in Denial.

Emmi Stone in Amy Adams so se v kategoriji najboljše igralke v glavni vlogi pridružile Meryl Streep kot fušajoča pevka (Neslavno slavna Florence), Natalie Portman kot ameriška prva dama (Jackie) in Emily Blunt kot amnezična alkoholičarka (Dekle na vlaku). S petnajsto igralsko nominacijo za bafto je Streepova izenačila rekord, ki ga je doslej sama držala Judi Dench.

Na moški strani kategorije morajo favorita - Ryana Goslinga in Caseyja Afflecka (Manchester by the Sea) - premagati Jake Gyllenhaal (Nočne ptice), Andrew Garfield (Greben rešenih) in Viggo Mortensen (Kapitan Fantastični).

Nominacije Akademija razglasi en teden po objavi petih imen, ki se vsako leto potegujejo za nagrado za "vzhajajočo zvezdo". Glas ljudstva bo odločil, kateri obraz se je v zadnjem leto iz anonimnosti najbolj prebil v ospredje; nominirani so Laia Costa, Lucas Hedges, Tom Holland, Ruth Negga in Anya Taylor-Joy.

