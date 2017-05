"Dih jemajoča" potrditev: Tom Cruise pravi, da zares prihaja nadaljevanje Top Guna

Prvi del je bil posnet pred več kot tremi desetletji

24. maj 2017 ob 21:31

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ugibanja, ali lahko pričakujemo nadaljevanje filma Top Gun, se vlečejo tako rekoč še iz preteklega tisočletja – Tom Cruise, zvezda tega filma iz leta 1986, pa je v nedavnem televizijskem intervjuju dejal, da bo "zagotovo prišlo" do nadaljevanja.

Toma Cruisea, ki se trenutno posveča promociji svojega najnovejšega filma The Mummy (slov. Mumija), so gostili na jutranji oddaji ene izmed avstralskih televizij, kjer je bil deležen vprašanja glede resničnosti govoric o Top Gun 2. "Res je, to je res," je odvrnil 54-letni igralec. "S snemanjem bom verjetno začel v naslednjem letu," je še dodal.

Bliskovita izstrelitev med zvezde

Pred 31 leti je Cruise v Paramountovem filmu Top Gun upodobil ameriškega vojaškega pilota Mavericka, ki vstopi v elitno vojaško letalsko šolo. Tam kaj hitro zaslovi s svojim pogumnim podvigom, mladi piloti pa se bijejo za naziv "Top Gun", ki je rezerviran za najboljšega diplomiranca letnika. Kot Maverickov tekmec Ice Man je v filmu nastopil Val Kilmer.

Seveda v filmski uspešnici ne more umanjkati romantična komponenta in tako se mladi Maverick spusti v razmerje z inštruktorico Charlie, v vlogi katere je zaigrala Kelly McGillis. Ob njju pa so zaigrali še Anthony Edwards, Tom Skerritt, Michael Ironside, Tim Robbins, Meg Ryan in drugi.

Ena največjih filmskih uspešnic 80. let minulega stoletja je Cruisea izstrelila med zvezde in leto sklenila kot največja zaslužkarica, saj je po svetu je zaslužila 350 milijonov dolarjev (313 milijonov evrov). Tudi glasba iz Top Guna je žela uspehe in kar pet tednov kraljevala na vrhu Billboardove lestvice, največji uspešnici sta bili skladbi Take My Breath Away in Danger Zone.

Drugi del bo, ne bo, bo ...

Prejšnji teden je ob obletnici premiere Top Guna njegov producent Jerry Bruckheimer na svojem profilu na Twitterju objavil sliko sebe in ne več rosno mladega "Mavericka". Predstavniki Paramount Pictures pa po Cruisovem nastopu na avstralski televiziji niso želeli odgovoriti na vprašanje Reutersa, ali ima ta studio opravka z nadaljevanjem. Sicer pa so pri Paramountu leta 2010 potrdili priprave na snemanje, vendar se takrat ni vedelo, ali bo Cruise privolil v vlogo tri desetletja starejšega Mavericka.

Na režiserski stolček Top Guna je sedel Tony Scott, ki je med drugim podpisal tudi filme Škrlatna plima, Dnevi grmenja in Prava romanca. Vendar je režiser, sicer mlajši brat Ridleya Scotta, umrl leta 2012 pri starosti 68 let. Nekaj mesecev pred njegovo smrtjo je Cruise za MTV dejal, da se s Scottom in producentom Bruckheimerjem dogovarjajo o podrobnostih nadaljevanja.

Napihnjenci vodijo za en del

Ko je govora o filmu Top Gun, seveda ne moremo mimo parodije Hot Shots! (Napihnjenci), v kateri je leta 1991 v glavni vlogi nastopil Charlie Sheen … in za razliko od Top Guna se lahko parodija pohvali z drugim delom Hot Shots! Part deux (Napihnjenci 2), ki so ga posneli leta 1993, vendar je šlo za parodijo filma Rambo.

In Paris for #PiratesoftheCaribbean press and stopped by the MI:6 set to see TC on the 31st anniversary of Top Gun opening day. pic.twitter.com/qiSp2Dkyrl — JERRY BRUCKHEIMER (@BRUCKHEIMERJB) May 20, 2017

P. G.