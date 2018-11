Jane je celovečerni dokumentarni film, ki prinaša biografijo in prvoosebno izpoved znamenite britanske primatologinje Jane Goodall, znane po tem, da je večino življenja posvetila raziskovanju šimpanzov v njihovem naravnem okolju. Foto: Arhiv RTV SLO/Prizor iz filma Lani posneti dokumentarec prinaša tudi nedavno posneti intervju z danes 84-letno primatologinjo na njenem domu v Afriki. Foto: Wikipedia Commons Kot so o raziskovalki zapisali pri National Geographic, je bila Jane Goodall tedaj mlada Angležinja v Afriki, k je preučevala šimpanze in nazadnje revolucionirala vedo o primatih. Foto: National Geographic Sorodne novice V Tanzaniji ubili znanega zaščitnika slonov Skrivnost opic, nemška dokumentarna oddaja (2013) Dodaj v

Drevi na TVS: dokumentarec o Jane Goodall, ki je življenje posvetila raziskovanju šimpanzov

Dokumentarni film Jane na TVS2 ob 20.05

17. november 2018 ob 18:10

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Jane je naslov celovečernega dokumentarnega filma, ki prinaša biografijo in prvoosebno izpoved znamenite britanske primatologinje Jane Goodall, ki je večino življenja posvetila raziskovanju šimpanzov v njihovem naravnem okolju.

Leta 1934 v Londonu rojena Jane Goodall je postala splošno znana že po filmu Gospodična Goodall in prosto živeči šimpanzi (ang. Miss Goodall and the Wild Chimpanzees), ki je leta 1965 nastal v produkciji National Geographica. Mladi primatologinji je tudi takratna medijska pozornost prinesla mednarodno priznanje, hkrati pa je to bil veter v jadra znanstvenim dosežkom v polju raziskovanja primatov.

Tudi še nikoli objavljeni posnetki

Lani pa je National Geographic produciral nov film o Goodallovi, ki so ga naslovili preprosto Jane. Večkrat nagrajeni dokumentarec, ki ga je režiral Brett Morgen, je spreten preplet še nikoli objavljenih barvnih posnetkov iz njenega osebnega arhiva in nedavno posnetega intervjuja z danes 84-letno primatologinjo na njenem domu v Afriki.

Režiser je glede prespektive filma povedal, da ga je zanimala predvsem "zgodba o ženskem pridobivanju moči, še posebej v obdobju, v katerem je delala Jane. Film je večinoma ljubezenska zgodba, le da ne gre za ljubezen med moškim in žensko. Gre za ljubezen med žensko in njenim delom.”

Mlada Angležinja v Afriki

Kot so o raziskovalki zapisali pri National Geographic, je bila Jane Goodall tedaj mlada Angležinja v Afriki, k je preučevala šimpanze in nazadnje revolucionirala vedo o primatih. Šlo je za ženska s strastjo do živali, ki ni imela formalnega raziskovalnega znanja, vendar je kljub temu krmarila po področjih, ki so bila v domeni moških. Uspela se je dokopati do pomembnih odkritij na svojem področju in postati svetovno znan obraz okoljevarstvenega gibanja.

Jane Goodall, Dian Fossey, Birutė Galdikas ...

"Ženske smo od moških drugačne v več smislih, tudi v načinu razmišljanja. Imamo več intuicije, več čustev. Ravno zaradi tega se je Jane lahko kot opazovalka in raziskovalka približala šimpanzom tako, kot se je. S svojo energijo in intuicijo se jim je približala bolj, kot si je mislila, in ugotovila, da so nam šimpanzi podobni bolj, kot smo pripravljeni verjeti. V dobrem in slabem.

Jane, Dian Fossey, ki je proučevala gorile, in Birutė Galdikas, ki je proučevala orangutane, sestavljajo t. i. skupino trimatov. Vsaka od teh žensk je posebna in vsaka ima svojo zgodbo. Vse pa so imele tisto ključno intuicijo, da so se lahko približale tako veličastnim živalim in potem tega naučile tudi kolege moške," je prepričana Marina Dermastia, doktorica bioloških znanosti, redna profesorica na Univerzi v Ljubljani in na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana ter znanstvena svetnica na Nacionalnem inštitutu za biologijo v Ljubljani.

Celovečerni dokumentarni film Jane si lahko ogledate drevi ob 20.05 na 2. sporedu Televizije Slovenija.

