Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Poudarki Film Pred polnočjo

6. december ob 20.05

Televizija Slovenija 1 Tokrat sledimo romantični dvojici na počitnicah v Grčiji ... Jesse in Céline še zmeraj filozofirata, se prepirata in drug drugega spravljata v smeh, kljub temu pa se je od njunega zadnjega srečanja marsikaj spremenilo. Foto: Kolosej Sorodne novice Kritiki najizdatneje nagradili Birdmana in Fantovska leta Čudaška "žlahta" Julie Delpy tokrat na obisku v New Yorku

Drevi na TVS: Pred polnočjo - sklepni del romantične, a ne osladne trilogije

Trilogija s filmoma Pred zoro in Pred mrakom

6. december 2017 ob 15:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Tvoje bistvo je najbrž nespremenljivo in to je pravzaprav eno od vprašanj tega filma," je o svojem filmu Pred polnočjo med drugim dejal Richard Linklater.

Pred polnočjo (Before Midnight) je leta 2013 posneto tretje poglavje ene največjih ljubezenskih zgodb ameriškega neodvisnega filma. Trilogijo z Julie Delpy in Ethanom Hawkom tvorita še Pred zoro iz leta 1995, ki je Linklaterju na Berlinalu prinesel srebrnega medveda, in Pred mrakom iz leta 2004.

Američan sreča Francozinjo ...

Američan Jesse in Francozinja Céline sta v filmu Pred zoro preživela romantično noč na dunajskih ulicah. Ponovno sta se srečala devet let kasneje v Parizu in tako sta v filmu Pred mrakom ves dan razpravljala o neuspelih razmerjih in spoznavala, da med njima še vedno tli. Skoraj desetletje kasneje sledimo dvojici na počitnicah v Grčiji, kar je ujeto v filmu Pred polnočjo. Jesse in Céline še zmeraj filozofirata, se prepirata in drug drugega spravljata v smeh, kljub temu pa se je od njunega zadnjega srečanja marsikaj spremenilo.

Preberite še MMC-jevo recenzijo filma Pred polnočjo



Režiser filma Richard Linklater je scenarij napisal v sodelovanju z Julie Delpy in Ethanom Hawkom, poleg njiju pa v filmu, ki je ameriško-grška koprodukcija, igrajo še Ariane Labed, Athina Rachel Tsangari, Seamus Davey-Fitzpatrick, Xenia Kalogeropoulou in Walter Lassally.

Leta 1960 v Teksasu rojeni Linklater je eden osrednjih predstavnikov ameriškega neodvisnega filma, uveljavil se je z naslovi, kot so na primer Zabušant (Slacker), Zadeti in zmedeni (Dazed and Confused), Predmestje (SubUrbia) in The Newton Boys. Med drugim podpisuje tudi animirani znanstvenofantastični celovečerec A Scanner Darkly, pa tudi Zašpehan narod (Fast Food Nation), Me and Orson Welles in po resnični zgodbi posneti Bernie. Sicer pa je Linklater tudi umetniški direktor družbe Austin Film Society, ustanovljene leta 1985.

Richard Linklater je tudi avtor odmevnega in mnogokrat nagrajenega 12-letnega projekta Fantovska leta (Boyhood), ki je luč sveta ugledal 2014. V filmu je v vlogi očeta mogoče videti tudi Ethana Hawka, ki je tudi sicer pogosta izbira tega filmarja.

Film Pred polnočjo bo na sporedu Televizije Slovenija 1 drevi ob 20.05, napovednik pa si lahko pogledate spodaj.

P. G.