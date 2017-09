Ethan Hawke: Molil sem, da me Bog ne bi pozval, naj bom duhovnik

1. september 2017 ob 12:55

Benetke - MMC RTV SLO, Reuters

Benetke te dni gostijo številne svetovne filmske zvezdnike, ki na Lidu predstavljajo svoja najnovejša dela. Med njimi je tudi Ethan Hawke, ki v Italiji predstavlja najnovejši film First Reformed.

Kot je povedal na predstavitvi flmi, je njegova babica želela, da bi postal duhovnik, sam pa je molil, da ga Bog ne bi nikoli poklical, naj res postane duhovnik. To se je zgodilo zgolj za potrebe njegove filmske vloge v duhovni drami Paula Schraderja First Reformed, enega od 21 filmov, ki se potegujejo za zlatega leva. Kot je na premier povedal 46-letni igralec, je bil vse življenje obkrožen z religijo, ki zanj predstavlja zelo pomemben dialog, zato je bil zelo hvaležen, da je lahko zaigral to vlogo.

Hawke se je v filmu prelevil v Tollerja, nekdanjega vojaškega kaplana, ki skuša preboleti smrt sina, ki ga je sam spodbujal k vstopu v vojsko. Še dodatno njegovo vero pod vprašaj postavlja noseča vernica Mary (igra jo Amanda Seyfried), ki skupaj s svojim možem, radikalnim okoljskim aktivistom, zaprosi za svetovanje. Glavna tema filma je iskanje ravnovesja med upanjem in obupom, film pa ne ponudi odgovora, kdo na koncu prevlada, je še dejal Hawke.

Schrader pesimističen glede prihodnosti

Schrader, ki se je kot režiser podpisal pod 18 filmov, najbolj znan pa je po scenarijih za kultni klasiki Taksist in Ameriški žigolo, se tokrat prvič loteva duhovnosti, pa tudi okoljskih sprememb. Glede slednjih je, kot je povedal na projekciji, zelo pesimističen. "Če ste optimistični glede človeštva in planeta, potem niste dovolj pozorni. Mislim, da človešstvo ne bo preživelo tega stoletja," je dejal in dodal, da je njegova "generacija babyboomerjev zaj* planet za naše otroke." Glede sprememb v filmski industirji pa Schrader odgovarja, da je težje gledati film kot pa ga snemati.

Drugi dan 74. izvedbe beneškega festivala so premierno prikazali tudi film mehiškega režiserja Guillerma del Tora The Shape of Water, v katerem predstavlja zgodbo gluhe čistilke, ki se v podzemnem laboratoriju spoprijatelji z inteligentno dvoživko, ki so jo razvili znanstveniki, libanonsko-francoski film L'insulte ter italijanski film L'ordine delle cose.

