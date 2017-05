Fahrenheit: 11/9: Moore se po Bushu ml. "spravi" na Trumpa

Predsedniku napoveduje konec nedotakljivosti

17. maj 2017 ob 10:43

Le vprašanje časa je bilo: razvpiti ameriški dokumentarist Michael Moore se je v svojem novem projektu lotil predsednika Donalda Trumpa.

Z oskarjem nagrajeni režiser bo pri filmu, naslovljenem Fahrenheit 11/9 (ne, nismo se zmotili, naslov je zelo podoben tistemu njegovega kontroverznega dokumentarca, kritičnega do Busheve vladavine in vojne proti terorju, Fahrenheit 9/11, zamenjani sta le števili v datumu, ki zdaj označuje dan, ko je bil izvoljen Trump, prejšnji pa se je nanašal na datum terorističnih napadov 11. septembra 2001), spet združil moči s hollywoodskim producentom Harveyjem Weinsteinom.

Moore za množice

Prihajajoči film bodo tržili že na letošnjem festivalu v Cannesu, ki se ravno začenja, o projektu je Weinstein, ki je z Moorom sodeloval tudi pri 9/11, povedal, da bo šlo za "film z enim najinovativejših načrtov distribucije doslej" in dodal: "Michaelov apetit po resnici je zdaj bolj pomemben kot kadar koli prej. Navdušeni smo, da bomo del te revolucije." Po mnenju superproducenta je v tem trenutku treba izkoristiti moč in Michaela Moora približati množicam.

Moore, glasen kritik ameriške (republikanske) politike, ki v svojih delih razmišlja o temah, kot so globalizacija, pravica do nošenja orožja, zdravstveni sistem, vojne in kapitalizem, naj bi novi film snemal že nekaj mesecev, pred kratkim je predstavil posnetek svojega govora TrumpLand na temo lanske predsedniške kampanje, v kateri je podprl Hillary Clinton, in bo tudi nastopi tudi v broadwayski predstavi o nekdanjem zvezdniku resničnostne televizije, ki postane ameriški predsednik.

Razkrinkati Trumpa za vsako ceno

"Ni važno, kaj vržeš vanj, vse se odbije. Ni važno, kaj razkriješ, on ostane pokončen. Dejstva, resničnost, možgani ga ne morejo poraziti. Tudi če se samopoškoduje, se naslednji dan spet zbudi in tvita naprej. Vsega tega bo konec s tem filmom," je prepričan 63-letni avtor, na katerega redno letijo tudi kritike, saj naj bi bil za dokumentarista že kar ravzpito pristranski.

A občinstvo je njegovemu delu naklonjeno: Fahrenheit 9/11 je po svetu v blagajne prinesel 222 milijov zelencev in še 13 let po izidu velja za najbolj donosen dokumentarec vseh časov. V Cannesu so mu za omenjeni izdelek namenili zlato palmo, še prej pa je dobil oskarja za Bowling za Columbine (2002), dokumentarec o množičnem pokolu na srednji šoli Columbine, ki je pretresel Ameriko.

