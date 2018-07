Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Direktor festivala Matjaž Javšnik med drugim pravi, da bi si občinstvo v Kranjski Gori zaslužilo filmsko ponudbo vse leto, morda celo s kinematografom, ki ga zdaj ne premore. Foto: BoBo Prvi avgustovski večer bodo v sklopu tekmovalnega programa predvajali srbsko znanstvenofantastično dramo o razmerju med človekom in androidom, ki preizkuša meje človeške narave. Foto: KGIFF Ledena babica, enden izmed šestih igranih celovečercev v tekmovalnem programu, je komična drama o ljubezni v jeseni življenja, ki nas opomni, da za drugo priložnost ni nikoli prepozno. Foto: KGIFF Dodaj v

Filmfest Kranjska Gora: Od prezrtih kinematografij do Hladnikovih mojstrovin

V tekmovalnem programu 12 filmov

26. julij 2018 ob 11:42

Kranjska Gora - MMC RTV SLO, STA

V idiličnem gorskem ambientu, kjer je Jože Gale leta 1951 posnel Kekca, enega najuspešnejših slovenskih filmov, v teh dneh znova v središče postavljajo filmsko umetnost. Začenja se 3. Mednarodni filmfest Kranjska Gora - KGIFF, ki bo v desetih dneh ponudil več kot 80 filmov iz 22 držav, v gorenjsko mesto pa zvabil 60 gostov oziroma filmskih avtorjev.

Letošnji festival v središče postavlja delo pionirja slovenskega modernističnega filma Boštjana Hladnika. Poklonili se mu bodo 29. julija, dan pozneje pa bo namenjen pogledu v srbsko kinematografijo s štirimi filmi, med katerimi bo kultni Kdo tam poje režiserja Slobodana Šijana, ki bo tudi gost enega izmed pogovorov.

Po besedah direktorja festivala Matjaža Javšnika želijo v Slovenijo pripeljati čim več tujih filmarjev, da bi se seznanili z domačimi režiserji, igralci in drugimi filmskimi ustvarjalci. Na ta način bi lahko prišlo do izmenjave pri nastajanju filmskih projektov, do izposoje slovenskih igralcev za filme v tujini, tuje ustvarjalce pa bi lahko pripravili tudi do tega, da bi v Slovenijo pripeljali sredstva, jih vložili v tukajšnje projekte ter izkoristili tako znanje tukajšnjih filmskih delavcev kot lokacije za snemanje filmov.

Vzgajanje prihodnjega občinstva

Njegove ambicije so dolgoročne; s programom za otroke, ki bo potekal prve tri dni festivala, želi vzgojiti prihodnje občinstvo, z izobraževalnim programom oziroma različnimi delavnicami in mojstrskimi tečaji (letos o režiji, dokumentarnem filmu, osvetlitvenih tehnikah, filmski fotografiji, scenaristiki in castingu) pa nagovoriti k ustvarjanju filmu. Obenem želi s filmskim programom animirati lokalno občinstvo in obiskovalce kraja, ki bi si po njegovem mnenju zaslužil filmsko ponudbo vse leto, morda celo s kinematografom, ki ga zdaj ne premore.

V boju za nagrade ducat filmov

Letošnji tekmovalni program prinaša šest celovečernih igranih in prav toliko dokumentarnih filmov, ki jih bodo predvajali od 2. do 4. avgusta. Med njimi bodo češka drama Baba na ledu (Bohdan Slama, 2017) o ovdoveli ženski v poznih srednjih letih, madžarski film Mesar, kurba in enooki (Janos Szasz, 2018) o propadu treh posameznikov, ki jih posrka svet pregrešnih užitkov, palestinska drama Wajib (Annemarie Jacir, 2017) o trku očeta in sina in njunih različnih pogledov na problematiko izraelsko-palestinskega spora in Mesto sonca (Rati Oneli, 2017) o umirajočem mestu Čiatura v Gruziji.

Podobnejši program festivala najdete tukaj.

Najboljše filme bosta izbirali dve tričlanski žiriji – za igrani film jo sestavljajo islandski producent in režiser Fridrik Thor Fridriksson, direktor Jugoslovanske kinoteke Jugoslav Pantelić in kritičarka spletnega medija Variety Alissa Simon, za dokumentarni film pa srbska dokumentaristka Mila Turajlić, slovenska režiserka Varja Močnik ter televizijski scenarist in profesor Harold Apter.

Še pred uradnim odprtjem festivala 1. avgusta, ki ga bo naznanil koncert dua Silence, bodo predstavili filme iz prezrtih kinematografij, kot je Palestina, filme s homoseksualno vsebino in festivale, kot je mariborski festival dokumentarnega filma Dokudoc.

M. K.