Filmski festival BOFF: športne dejavnosti iz narave na filmsko platno

10. izvedba filmskega festivala v Bovcu

27. december 2016 ob 10:19

Bovec - MMC RTV SLO

Bovški festival filmov o športu na prostem in v naravi BOFF (Bovec Outdoor Film Festival) bo v svoji deseti izvedbi na dveh prizoriščih v štirih dneh ponudil 38 filmov v treh tekmovalnih in dveh netekmovalnih kategorijah. Na svoj račun pridejo letos tudi najmlajši.

Letošnja bera filmov prihaja iz štirinajstih držav iz Evrope, Severne in Južne Amerike ter Oceanije, filmi pa so na zelo raznolikih lokacijah - od rek, gora, morij in jam do džungle, plezalne stene in telovadnice.

Festival bodo odprli filmi Dunking Devils Promo, Lovci na človeške ribice, Športno plezanje, Potop v velika korita Soče, Jadranje od Ankarana do Grčije na športnem katamaranu in Od doma do doma.

Letošnja jubilejna izvedba BOFF-a je za en dan daljša. Od torka do četrtka bodo projekcije v Stergulčevi hiši v Bovcu, v petek se festival seli v tamkajšnji kulturni dom. Vsak dan se program začenja ob 17. uri in je razdeljen v sklope, dolge približno po uro in pol. Razpored filmov si lahko pogledate na tej povezavi.



Filmi bodo prikazani v treh tekmovalnih (šport in akcija, šport in akcija kratki ter narava in ekologija) in dveh netekmovalnih kategorijah (starejši filmi v kategoriji era ter oglasni in predstavitveni filmi). Žirijo tokratne izvedbe festivala sestavljajo filozof in športni plezalec Nejc Solje, novinarka Zdenka Mihelič ter fotograf in filmski ustvarjalec Rožle Bregar.

Ne le projekcije filmov

Brez spremljevalnega programa seveda ne gre, ob jubilejni izvedbi pa je nekoliko pestrejši kot običajno. Podnevi je mogoče izbirati med vodenimi turami po okolici Bovca, ogledom jame Srnica ali testom smučarske opreme na Kaninu. Za osnovnošolce je organizirana brezplačna dvodnevna filmska delavnica.

V Stergulčevi hiši namesto siceršnje fotografske razstave ponujajo na ogled vizualne podobe preteklih izvedb festivala ter tekmovanj smučarjev in deskarjev Freeride Battle na Kaninu. Ob filmih bodo zvečer na sporedu še dve potopisni predavanji in sklepni koncert skupin Sky Smokers in Le Serpentine. Tako kot prejšnja leta pa bo mogoče obiskati tudi stojnico s knjigami založb Planinske zveze Slovenije, Didakte in Sidarte.

P. G.