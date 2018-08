Filmski Kon'c avgusta v Cerknici podčrtan z naravoslovjem

Festival bo trajal vse do 29. avgusta

24. avgust 2018 ob 17:02

Cerknica - MMC RTV SLO

V Cerknici za slovo od poletja in pester uvod v sezono Kulturnega doma Cerknica pripravljajo festival Kon'c avgusta – odprli ga bodo nocoj in bo trajal vse do 29. avgusta.

Vsi festivalski dogodki so brezplačni.

Naravovarstvene in naravoslovne vsebine

Festivalsko dogajanje bo v večjem delu posvečeno kinu na prostem in naravovarstvenim in naravoslovnim vsebinam, saj Kulturni dom Cerknica deluje v okviru javnega zavoda Notranjski regijski park, izvedbo festivala pa deloma omogoča projekt Life NaturaViva, so sporočili iz Kulturnega doma Cerknica.

Zadnji ledeni lovci za otvoritev

Festival bo nocoj ob 20.30 na cerkniškem Taboru otvoril film Zadnji ledeni lovci nedavno preminulega dokumentarista Jureta Breceljnika. Film se osredotoča na skupnost inuitskih lovcev na redko poseljenih obalah vzhodne Grenlandije in na trk tradicionalne skupnosti in sodobnosti. Pred projekcijo bomo o snemanju filma spregovorili s producentoma Natalijo Gros in Slavišo Majstorovićem.

Zatem bodo prikazali izbor animiranih filmov Mitje Mančka v družbi avtorja.

Smetumet in Nori dnevi

Jutri bodo na istem mestu najmlajši obiskovalci vabljeni k udeležbi na delavnici risanja in pisanja z naravnimi barvili v izvedbi društva Smetumet. Temu bo zvečer sledila projekcija dokumentarca Nori dnevi Damiana Nenadića o odnosu družbe do drugačnih in o uporabi farmakoloških sredstev za nasilno normalizacijo vsakršnih odstopanj. O filmu se bodo pogovarjali z Niko Cigoj Kuzma, psihologinjo na mestu samostojne strokovne delavke na Fakulteti za socialno delo.

Večer se bo zaključil s projekcijo večkrat nagrajenega filma Playing men slovenskega dokumentarista Matjaža Ivanišina.

Glasbeno-filmski vikend

Drugi dan vikenda bo na Taboru zaigral ulični swingovski bend Počeni škafi, pokazali bodo film Mesto svetlobe o sobivanju človeka, narave in tovarne v Šaleški dolini. Poleg scenaristke Nine Cijan in režiserja Marka Kumra se jim bo na pogovoru o filmu pridružil tudi avtor glasbe v filmu, Goran Krmac, sicer dirigent Big Banda Cerknica.

Poleg tega pripravljajo presenečenje – dokumentarni film Risova pot v sodelovanju z LIFE Lynx. Film je poklon peščici lovcev in gozdarjev, ki so s svojim entuziazmom omogočili, da ris še vedno živi v slovenskih gozdovih.

Mojstra tagtoola po gradu Snežnik v Cerknici

Dogajanje se bo v sredo preselilo v Kulturni dom Cerknica in na ploščad pred Kulturnim domom Cerknica. Frances Sander in Dmitri Berzon bosta izvedla delavnico digitalnega risanja – Tagtool. Oba mojstra Tagtoola sta sicer že stara znanca festivala Plavajoči grad, kjer vsako leto oživita grad Snežnik. Podobno bosta naredila s pročeljem Kulturnega doma Cerknica, in sicer ob glasbeni spremljavi pevcev Studia Voice up, Voice up banda in Big banda Cerknica.

O selitvi dogajanja v Kulturni dom v primeru slabega vremena bodo obiskovalci pravočasno obveščeni na družbenih omrežjih in na spletni strani Kulturnega doma Cerknica, so še zapisali organizatorji.

N. Š.