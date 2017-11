Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V filmu Imeti ali ne je Lauren Bacall prvič nastopila pred kamero. Snemanje filma pa je bilo tisto, ki jo je zbližalo z bodočim možem Humphreyjem Bogartom. Foto: IMDb Za prvi pravi film noir velja Malteški sokol (1941), ki bo na sporedu 22. decembra. Foto: IMDb Lauren Bacall in Humphrey Bogart v Globokem spanju (1946). Foto: IMDb Dodaj v

Filmski sprehod po Bogartovih zgodbah in klasikah filma noir

Kinoteka: Film noir in Bogart-Bacall

24. november 2017 ob 11:14

Leta 1944 je Howard Hawks posnel Imeti ali ne, svojo različico Casablance, ki danes velja za veliko klasiko medvojne romance. Film je prinesel prvo vlogo tedaj 19-letni Lauren Bacall in pomenil začetek velike ljubezni s Humphreyjem Bogartom. Dramo lahko danes ujamete na 1. programu Televizije Slovenija, kjer se s tem začenja cikel filmov s tem slavnim hollywoodskim zvezdnikom.

Pred filmom, ki se bo začel ob 23.20, bodo ob tej priložnosti v oddaji Kinoteka spregovorili o Humphreyju Bogartu in Lauren Bacall, enem najslavnejših filmskih parov - čeprav je bilo njuno ljubezensko razmerje zaradi starostne razlike škandalozno, sta skupaj posnela štiri izvrstne filme, imela dva otroka in ostala poročena do Bogartove smrti leta 1957. V oddaji Kinoteka bo tekla beseda tudi o dediščini filma noir.

Korupcija, detektiv, fatalna ženska so temeljne vsebinske prvine filmov, ki so jih v štiridesetih in petdesetih letih v Hollywood snemali po urbanih kriminalkah, kakršne sta pisala Raymond Chandler ali Dashiell Hammett. Francoski kritiki so te umazane, brutalne, erotične, eksistencialistične, črnoglede, fatalistične filme poimenovali film noir, izraz pa je postal filmski termin.

Za prvi film noir velja prvenec Johna Hustona Malteški sokol (Maltese Falcon) iz leta 1941, naslov, ki se uvršča najvišje na lestvicah najboljših, pa je Globoko spanje (The Big Sleep, 1946), ki ga je Howard Hawks posnel prav s takrat sveže zaljubljenim parom Humphreyjem Bogartom in Lauren Bacall. Voditeljica Mateja Valentinčič se bo v oddaji, ki bo na sporedu ob 23.10 o vsem tem pogovarjala s profesorjem dr. Petrom Stankovićem.

Po Hemingwayevi zgodbi

Film Imeti ali ne (To have and have not), ki je nastal po romanu Ernesta Hemingwaya, se dogaja na karibskem otoku Martinik, kjer se je ustavilo precej vojnih ubežnikov. Medtem ko večina ljudi na otoku nasprotuje Vichyjski Franciji, je Američan Harry Morgan ciničen in želi ostati politično nevtralen. Skupaj s prijateljem upravlja majhno ribiško ladjo in jo za dodaten zaslužek oddaja turistom. Noči preživlja v klubu, kjer ima razmerje s čutno pevko Marie 'Slim' Browning. Ko mu stari znanec ne odplača dolga, je Harry prisiljen, da poišče zaslužek drugje in pomaga članom odporniškega gibanja. Politika in vojna začneta oblikovati tudi njegovo in Mariejino usodo.

Prihodnji petek, 1. decembra, se bo cikel Bogartovih filmov nadaljeval z omenjenim Globokim spanjem, do konca decembra pa se bodo zvrstili še Temni prehod (Dark Passage, 8. december), Key Largo (15. december), Malteški sokol (22. december) in Blago Sierre Madre (Treasure of the Sierra Madre, 29. december).

