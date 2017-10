Filmu Košarkar naj bo že druga zlata rola

50 tisoč gledalcev - in to še ni končna številka

27. oktober 2017 ob 16:45

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Slovenski otroško-mladinski film Košarkar naj bo, ki je nastal po istoimenski knjižni uspešnici Primoža Suhodolčana, je navdušil že več kot 50.000 gledalcev in si s tem prislužil drugo zlato rolo.

Nagrado, ki jo podeljujeta Kolosej in Društvo slovenskih filmskih ustvarjalcev, so ustvarjalcem filma dopoldne izročili v mariborskem kinu Maribox.

"Veseli nas, da film Košarkar naj bo trenutno sodi med najbolj gledane mladinske filme na naših velikih platnih, zato naj bo druga zlata rola spodbuda in priložnost, da si film ogledajo vsi tisti, ki si ga še niso uspeli," je ob podelitvi dejala direktorica filmskega programa in marketinga v Koloseju Ursula Spruk.

Kot so sporočili iz Koloseja, je tudi direktor kino centra Maribox Stipe Jerić prepričan, da je nagrada zaslužena in da bo sledila še kakšna. "Da otroci lahko na velikem platnu gledajo, kar preberejo v knjigi, je za vse ljubitelje slovenskega filma velik dogodek," je poudaril. Tudi režiser in scenarist Bojan Labovič iz Društva slovenskih filmskih ustvarjalcev upa, da filmsko ekipo, ki ji želi obilo uspeha, vidi na naslednji podelitvi.

"Najlepša nagrada je otroški smeh"

"Ponosni smo na drugo zlato rolo, najlepši nagradi pa predstavljata še otroški smeh in navdušenje nad filmom," je ob dogodku v mariborskem kinu, ki ga je spremljalo več kot 500 učencev iz treh mariborskih šol, dejal režiser Boris Petkovič.

Košarkar naj bo je zgodba o lenem, nerodnem, vedno lačnem in seveda visokem Ranti, ki se mu življenje postavi na glavo, ko ga nekega dne učitelj telovadbe Salta povabi v košarkarsko ekipo. S tem se za Ranto začne razburljiva pot, pri vseh šolskih in obšolskih dogodivščinah pa ga spremlja in spodbuja duhoviti prijatelj in menedžer Smodlak. Iz lene nerode počasi zraste zagrizen športnik, zvest prijatelj in privlačen fant.

V košarkarski zgodbi v glavnih vlogah nastopajo Klemen Kostrevc (Ranta), Matija Brodnik (Smodlak), Gaja Filač (Metka), Marko Miladinovič (Salta), Lado Bizovičar (Tini Trska), Gojmir Lešnjak Gojc (Tundra), Matjaž Javšnik (oče) in Ana Maria Mitič (mama).

Jesenska turneja po filmskih platnih

Film, ki je na rednem sporedu kinematografov od 14. septembra, je nastal v produkciji Gustav filma in v koprodukciji z RTV Slovenija. Sofinancirala sta ga Slovenski filmski center in Viba Film, koproducenti filma so MB Grip, Studio Ritem, Unicasting in PECL.

Premierno so ga predvajali na filmskem festivalu v Sarajevu, kjer je požel veliko pohval. Na slovenskih tleh je premiero doživel v Cankarjevem domu. Predstavil se je tudi na Festivalu slovenskega filma v Portorožu, kjer je prejel nagrado občinstva, in na 22. mednarodnem festivalu otroškega in mladinskega filma Schlingel v Chemnitzu.

A. J.