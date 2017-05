Foto: Sprehod po "resničnem" Twin Peaksu, četrt stoletja kasneje

Skrivnostni vrhovi, veličastna drevesa, češnjeva pita

19. maj 2017 ob 11:58,

zadnji poseg: 19. maj 2017 ob 11:59

Snoqualmie - MMC RTV SLO/Reuters

V nedeljo se po 26 letih na ekrane vrača Twin Peaks, izmišljeno ameriško malo mesto, ki ga je v kultni seriji Davida Lyncha pretresel umor priljubljene gimnazijke.

In čeprav Twin Peaks na zemljevidih ne obstaja, je mnoga prizorišča iz serije, ki je za vedno zasukala potek razvoja zgodovine televizije, mogoče najti v gozdnati in gorati ameriški zvezni državi Washingtonm med Fall Cityjem in North Bendom vzhodno od Seattla. "Občutek kraja je zelo pomemben. Skušaš najti kraj, ki se zlije s tvojimi zamislimi. Tako smo našli te kraje in to je Twin Peaks," je za Reuters povedal Lynch, ki je po četrt stoletja skupaj z Markom Frostom oživil temačno vzdušje svojega prelomnega projekta z začetka 90.

Fotoreporter omenjene agencije se je podal "po poteh Twin Peaksa", po cesti, ki jo obkrožajo duglazije, iz špice serije, v kateri se ezoterični agent FBI-ja Dale Cooper (Kyle MacLachlan) pripelje v Twin Peaks in veličastna drevesa naglas občuduje: "Ta pa so nekaj posebnega". Iz slapov Snoqualmie se dviga gosta meglica in zakriva razkošno kočo Salish nad vodo, zunanjost Great Northern Hotela iz Twin Peaksa, ki ga je vodil dvolični Ben Horne. Separeje iz Double R Dinerja, v katerih so se stiskali parčki Twin Peaksa, na vrtljivih stolih pa je Cooper užival v kosu pite in "prekleto dobri kavi", najdemo v kavarni Twede's v North Bendu.

Le ena epizoda zadosten razlog za obisk

Omenjene lokacije so postale polnokvrni liki Twin Peaksa, mesteca, ki je v sebi skrivalo temačne skrivnosti mamil, prostitucije in temačnih nadnaravnih sil, vse pa so začele prihajati na dan po umoru Laure Palmer. Fasada restavracije in penziona Roadhouse je bila fasada za bar Roadhouse, kjer so v seriji Cooperju razkrili Laurinega morilca. V kraju Snoqualmie se nad istoimensko reko se razteza viseči most, po katerem se je opotekala okrvavljena Ronette Pulaski, po tem ko je uspela uiti Laurinemu morilcu. Le miljo stran pa najdemo točko, kjer so ustvarjalci serije postavili znak "Dobrodošli v Twin Peaks", z gorskimi vršaci v ozadju.

Produkcijo Twin Peaksa so že po prvi epizodi premaknili v Kalifornijo, notranjost prizorišč so natančno posnemali v studijskem okolju, a oboževalci serije še danes obiskujejo "resnične" lokacije iz serije, denimo kočo Kiana v Poulsbu v bližini rezervata Suquamish nad zalivom Puget, ki je zaznamovala več pomembnih trenutkov v Twin Peaksu. Prav tam je ob veliko deblo, zdaj znano kot "Laurino deblo", naplavilo truplo te nesrečne najstnice. Le nekaj metrov stran od ostanka cedre, zasidranega v pesek, danes stoji spominska plošča, ob zbledelem kosu lesa pa se navdušeno fotografirajo oboževalci.

O seriji Twin Peaks: Vrnitev ustvarjalci vnaprej niso želeli razkrivati veliko podrobnosti, je pa znano, da se vrača več članov izvirne zasedbe, tudi MacLachlan kot posebni agent Dale Cooper, pa Mädchen Amick, Sherylin Fenn in drugi. Nova zveneča imena, ki jih bomo videli v Twin Peaksu, pa so Laura Dern, Naomi Watts, Michael Cera, Jim Belushi in Jennifer Jason Leigh. O sami zgodbi so bili prav tako skrivnostni, predsednik mreže Showtime, pod katere okriljem je prihajajoča serija nastala, pa je razkril, da je "v jedru nova odiseja agenta Cooperja v Twin Peaks". Dve izmed 18 epizod bodo predvajali na filmskem festivalu v Cannesu, to bo prvič, da bo prostor v programu bleščečega dogodka dobila tv-serija. A nima vsaka tv-serija podpisa Davida Lyncha ...

A. K.