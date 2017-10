Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Na začetku letošnjega leta so se ob napovedi, da bo Roman Polanski kot častni gost nagovoril občinstvo na podelitvi francoskih filmskih nagrad cezar, oglasile številne feministične skupine, ki so pozvale k bojkotu podelitve. Posledično se je filmar sam odpovedal predsedovanju podelitvi. Glede prihajajoče retrospektive pa je francoska kinoteka neomajna, saj kot pravijo, je cilj institucije prikazati opus filmskih ustvarjalcev in jih umestiti v filmsko zgodovino. Foto: EPA Leta 2013 je izšla knjiga spominov Samanthe Geimer, ki jo je naslovila The Girl: A Life in The Shadow Of Roman Polanski (Dekle: Življenje v senci Romana Polanskega). Foto: US Weekly. Sorodne novice Izključitev Weinsteina: "Potuhe pri spolnem plenilstvu v filmski industriji je konec" Roman Polanski o obtožbi posilstva: zanj je "stvar končana" Dodaj v

Francoska kinoteka ostaja neomajna: retrospektiva Polanskega ne bo odpovedana

Napovedana retrospektiva dviga prah v Parizu

27. oktober 2017 ob 10:22

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V ponedeljek se v francoski kinoteki v Parizu kljub ostri kritiki zagovornic pravic žensk začenja retrospektiva filmov Romana Polanskega - pri tej ugledni kinoteki namreč zagovarjajo stališče, da tako ostajajo zvesti svojim vrednotam in tradiciji neodvisnosti.

"Nekaznovanje Polanskega skupaj z lovorikami, ki mu jih ta kinematografska institucija podeljuje, je nezaslišano," so ogorčeni v organizaciji Osez le Feminisme. Dotična organizacija kinoteki očita, da se je v luči očitkov o spolnih zlorabah Romana Polanskega opredelila za kulturo nekaznovanja moškega nasilja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Ne podeljujemo potrdil o lepem vedenju

Na očitke Osez le Feminisme so se pri kinoteki odzvali z izpostavitvijo dejstva, da ne podeljujejo ne nagrad ne potrdil o lepem vedenju, ker to ni v njihovi domeni. Cilj institucije je prikazati opus filmskih ustvarjalcev in jih umestiti v filmsko zgodovino, so še dodali.

Filme danes 84-letnega Polanskega, ki je več kot 40 let živel v Franciji, so sistematično podpirale državne filmske institucije, poleg tega pa je Francijo predstavljal tudi na številnih uglednih filmskih festivalih, so še opozorili v kinoteki.

40 let v senci sodnega pregona

Proti Romanu Polanskem, ki je francosko-poljski državljan, v ZDA že 40 let poteka postopek zaradi domnevne spolne zlorabe trinajstletnice. Leta 1977 naj bi imel v Los Angelesu po fotografiranju spolni odnos s takrat 13-letno Samantho Gailey (danes Samantha Geimer), ki naj bi jo pred tem tudi omamil. Sojenju se je izognil tako, da je priznal spolni odnos z mladoletnico, vendar je nato zaradi bojazni pred kaznijo zbežal iz ZDA.

Po glasnih protestih na začetku letošnjega leta se je Polanski odpovedal predsedovanju podelitvi cezarjev, tako rekoč "francoskih oskarjev", v začetku oktobra pa so se proti slavnemu režiserju pojavili novi očitki, ko je v Švici prijavo zaradi posilstva proti njemu podala neka Nemka.

Tudi Geimerjeva želi, da se pregon konča

Uradno ima Polanski še vedno status ubežnika. Letos poleti se je sodnik v Kaliforniji odločil proti zaprtju primera, čeprav je Geimerjeva osebno prosila, naj se pregon konča. Na podlagi ameriškega naloga je bil Polanski v zadnjem desetletju aretiran dvakrat, v Švici in na Poljskem, a ga nobena od omenjenih držav ni hotela izročiti ZDA.

