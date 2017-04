Genialna prijateljica Elene Ferrante prihaja na male zaslone

Scenarij bo spisala kar pisateljica sama

1. april 2017 ob 13:27

Neapelj - MMC RTV SLO/Reuters

Po odmevnem romanu italijanske pisateljice Elene Ferrante Genialna prijateljica bo nastala tv-serija, moči bodo združili Američani in Italijani.

Pri skupnem projektu ameriške mreže HBO in italijanske nacionalne televizije RAI bo sodelovala tudi Ferrantejeva, ki bo zgodbo svojega romana o burnem prijateljstvu dveh mladih žensk v Neaplju v 50. letih prejšnjega stoletja priredila za male zaslone. Za zdaj še ni znano, kateri igralki bosta prevzeli osrednji vlogi ambiciozne Elene Greco in njene skrivnostne prijateljice Lile, je pa že potrjen režiser, in sicer Italijan Saverio Costanzo.

Portret prijateljstva, portret Italije

Genialna prijateljica (v izvirniku L'amica geniale) je prvi od štirih romanov Ferrantejeve o omenjenih dveh likih, o razvoju njunega prijateljstva in družbenih spremembah Italije v razponu petih desetletij.

"Genialna prijateljica je po eni strani tradicionalni bildungsroman, obenem pa vendarle prinaša več, med drugim portret obubožanega juga Italije pred ekonomskim bumom šestdesetih let, vsakdan zakoreninjenega patriarhata in romanskega mačizma, ki se mu upira predvsem Lila, čeprav nazadnje (samovoljno) podleže interesom družinskega oportunizma in pri šestnajstih postane tipična predstavnica zgodnjega potrošništva, ki ga je od šestdesetih let dalje srdito kritiziral tudi Pasolini, k čigar intelektualni elokventnosti se postopoma nagiba pridna in učeča Elena, (predvidoma) avtoričin alter ego," je o romanu zapisal MMC-jev recenzent Simon Popek.

Pri HBO-ju so projekt, ki naj bi ga začeli snemati še to poletje, opisali kot serijo, ki bo v osmih delih raziskovala "zapleteno intenzivnost ženskega prijateljstva": "Prek likov (Ferrantejeve), Elene in Lile, bomo priča vse življenje trajajočemu prijateljstvu v zapeljivi družbeni mreži Neaplja."

Pisateljica "samotarka"

Vse knjige iz t. i. neapeljske tetralogije Ferrantejeve, o katere ekranizaciji se je govorilo že lani, a so se zdaj očitno karte malce premešale, saj so takrat z ambiciozno zastavljenim projektom z 32 deli povezovali producentsko hišo Fandango in scenarista Francesca Piccola, so postale velike uspešnice tako na stari celini kot v ZDA, v zadnjih letih se je pojavilo veliko ugibanj o resnični identiteti avtorice, ki ime Elena Ferrante uporablja kot psevdonim. Italijanski založniki so vse navedbe v medijih, ki so trdile, da so jo razkrinkale, vztrajno zavračali, za najbolj verjetno razlago, kdo je Elena Ferrante v resnici, velja lansko "razkrikanje" novinarja Claudia Gatta, ki je s prstom pokazal na prevajalko Anito Raja.

Kakršno koli javno izpostavljanje Ferrantejeva zavrača že od samega začetka. Leta 1991 je v pismu svojemu uredniku potrpežljivo razložila: "Če je knjiga kaj vredna, bi to moralo biti dovolj. Ne bom se udeleževala pogovorov in tiskovnih konferenc, če me bodo nanje vabili. Ne bom sprejela nagrad, če mi bodo kako podelili. Nikoli ne bom promovirala knjige, še posebej ne na televiziji, ne v Italiji in ne v tujini."

Poleg Genialne prijateljice, ki je pri Cankarjevi založbi izšla lani, je v slovenščini bralcem na voljo tudi njena knjiga Dnevi zavrženosti (po slednji je Roberto Faenza pred dobrim desetletjem že posnel film). Obe je prevedla Anita Jadrič.

A. K.