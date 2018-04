Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.7 od 6 glasov Ocenite to novico! Film prek zgodbe o Feral Tribune vleče vzporednice med socializmom osemdesetih, načelno demokracijo devetdesetih in "posttranzicijsko" družbo novega tisočletja. Rdeča nit je dosledna satira, ki jo je Feral Tribune uprl proti vsem političnim režimom in opcijam. Foto: Art Kino Croatia Hrvaška nikoli ni imela izrazite tradicije satire. Feral je v tem pogledu "padel z Lune". Grozno je živeti v družbi, ki po eni strani ne prepozna satire, po drugi pa jo cenzurira. Viktor Ivančić, nekdaj član ekipe Feral Tribune, na HRT Zadnja številka je izšla leta 2008. Foto: Wikipedia Dodaj v

"Glasilo hrvaških anarhistov, protestantov in heretikov" živi naprej na filmu

Na Hrvaškem posneli dokumentarec o časopisu Feral Tribune

16. april 2018 ob 09:31

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Splitski tednik Feral Tribune je nehal izhajati že junija 2008, a tudi deset let pozneje je spomin na satirično-politične prispevke neodvisnega časnika zelo živ.

Po knjigi o Feralu Smeh svobode, ki je letos doživela četrto dopolnjeno izdajo, so na Hrvaškem posneli tudi dokumentarni film Viva Ludež: Pogovor s trojico iz Ferala.

Dokumentarec o Feralu so premierno predstavili prejšnji mesec na Reki, prejšnji petek pa še v Splitu; sledila bodo še predvajanja v drugih hrvaških mestih.

Kdo je "Ludež"?

Avtor dokumentarca Saša Stanić je s kolegico Marino Baničević v reškem antikvariatu Ex-Libris leta 2016 posnel pogovor s trojico znanih hrvaških novinarjev in najbolj izpostavljenih avtorjev Ferala Viktorjem Ivančićem in Borisom Dežulovićem ter Predragom Lucićem, ki je medtem umrl. Naslov filma izhaja iz uvodnika časopisa, v katerem so se trije novinarji in uredniki podpisali kot Vi(ktor)va Lu(cić) Dež(ulović).



Splitski novinarji so tudi pred kamero potrdili tisto, kar so nakazovali s svojimi prispevki: na svetu ni boljšega izhodišča za razmišljanje, kot je smeh.

Iz zgodovine na film

Pogovor s tremi novinarji je predstavljal podlago za dokumentarec, za katerega je reški avtorski dvojec iz produkcijskega združenja Facultas uporabil tudi del arhivskega gradiva iz nekdanjega splitskega "glasila hrvaških anarhistov, protestantov in heretikov" kot tudi druge dostopne informacije o nekaterih izmed ključnih momentov najbolj pogumnega hrvaškega časopisa. Film so popestrili tudi z animacijami.

Medtem je izšel tudi četrti ponatis knjige o Feralu, ki je bila prvič objavljena leta 2015. Nova izdaja je posvečena nedavno umrlemu Luciću. Avtor knjige, novinar Boris Pavelić, je dodal še nekaj gradiva, tako da nova izdaja šteje 720 strani.

Tuđmanova vest

Feral Tribune je leta 1984 začel izhajati sprva kot priloga Nedjeljne Dalmacije, leta 1993 pa je postal samostojni tednik. V 14 letih izhajanja je za novinarske prispevke, ki so bili posebej kritični do režima prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana, dobil veliko prestižnih mednarodnih novinarskih nagrad in priznanj za svobodo medijev. Za Feral Tribune so, poleg vodilnih hrvaških novinarjev, občasno pisali tudi Slavenka Drakulić, Slavoj Žižek, Aleš Debeljak, Noam Chomsky in Alen Finkelkraut.

A. J.