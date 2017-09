Glavna nagrada festivala FeKK filmu Kamen v roki

Najboljši slovenski film na festivalu je postal Trahere

2. september 2017 ob 11:22

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Na festivalu FeKK je glavno nagrado odnesel film srbskega avtorja Stefana Ivančića z naslovom Kamen v roki. Za najboljši slovenski film pa je nagrado prejel film Trahere, avtorjev Juša Jeraja in Atile Urbančiča.

Na tretjem mednarodnem festivalu kratkega filma v Ljubljani (FeKK) je žirija glavno nagrado filmu Kamen v roki utemeljila z besedami: "Zaradi mojstrsko dovršene uporabe pravih lokacij, ki simbolizirajo odtujenost mladega protagonista v težkem, brezupnem svetu. Filmarji pozor: če nameravatena snemanju uporabiti drona, se to dela tako". Avtor filma je Stefan Ivančić.

"Zaradi toplega prikaza predanosti in ljubezni skupnosti do edinstvenega hobija in zaradi očarljivega ter iskrenega zajema ruralnega miljeja, ki je barvit do zadnje vizualne potankosti," pa je žirija zapisala o filmu Trahere, avtorjev Juša Jeraja in Atile Urbančiča, ki je prejel nagrado za najboljši slovenski flim.

Posebna omemba je v kategoriji slovenskih filmov pripadla kratkemu filmu Meje, avtorja Damjana Kozoleta. "Zaradi uporabe varljivo preproste kompozicije za doseganje maksimalne filmske učinkovitosti, ko prikazuje maso ljudi, ki se premika čez kader in čez geografsko pokrajino," je utemeljila žirija.

Zmagovalne filme si je moč ogledati nocoj v Kinoteki v Ljubljani.



V kategoriji filmov z območja nekdanje Jugoslavije je slavil film Oni samo prihajajo in odhajajo, ki je nastal pod taktirko hrvaškega avtorja Borisa Poljaka. "Zaradi poudarka na ljudeh in njihovih medosebnih odnosih na opazovalen način, ki prikliče v spomin bogato tradicijo jugoslovanskega neigranega filma. Tempo filmske pripovedi in vizualni jezik terjata projekcijo na platnu, da lahko ta film popolnoma cenimo," so zapisali žirantje.

Posebno omembo pa si je prislužil film Rakijada, srbsko-švicarskega režiserja Nikole Ilića, in sicer: "Zaradi grenko sladkega portreta naroda skozi prizmo določene skupnosti in kulture, ki preživi in drži glavo pokonci kljub nenehnim tegobam".

V selekciji 21 slovenskih filmov

Žirijo tokratnega festivala so sestavljali filmska kritičarka Ingrid Beerbaum, direktor filmskega festivala Tampere Jukka-Pekka Laakso in britanski pisec Michael Pattison.

Sicer pa se je v treh sklopih za naziv slovenskega zmagovalca festivala potegovalo 21 filmov slovenskih avtoric in avtorjev. V mednarodnem delu so tekom festivala predstavili izbor filmov, ki so jih ustvarili avtorji držav bivše Jugoslavije.

V osrednjem delu festivala je bilo prikazanih skupno več kot sto filmov, projekcije pa so v organizaciji Društva za uveljavljanje kratkega filma Kraken potekale na več prizoriščih v Ljubljani, piše na spletni strani festivala.

G. K.