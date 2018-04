Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Španska državljanska vojna ni bila mejnik le za zgodovino Pirenejskega polotoka ali celo Evrope: velja tudi za prvo "medijsko vojno". Pisatelji, novinarji in fotografi, ki so se zgrinjali v Španijo, so hoteli s svojim delom izraziti ogorčenje nad vojno in pripadnost republikanski strani. Foto: AP Ko je bila španska republika ogrožena, je kapitalizem izbral stran tiranov. Možje, ki tega niso mogli mirno gledati, so se šli borit v Španijo. Danes smo pred isto izbiro. David Simon David Simon, ki pri večini projektov sodeluje s HBO-jem, je idejni oče nadaljevank The Wire, Treme, The Deuce in Generation Kill. Foto: AP Dodaj v

HBO odpira poglavje španske državljanske vojne

Prve informacije o seriji A Dry Run

11. april 2018 ob 14:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

David Simon, avtor nadaljevank Skrivna naveza (The Wire) in nedavne The Deuce se z naslednjim projektom podaja v žanr zgodovinske drame - natančneje, v čas španske državljanske vojne.

Serija A Dry Run se bo vrtela okrog skupine Američanov, ki se samoiniciativno podajo v Španijo, da bi se tam pridružili republikanskemu odporu proti generalu Francu in njegovi falangi.

Temelj zgodbe je zgodovinsko poglavje Lincolnovega in Washingtonovega bataljona, ki sta bila del Mednarodnih brigad. V oboroženem spopadu, ki je potekal tako rekoč na predvečer druge svetovne vojne (med letoma 1936 in 1939), so Francove sile s pomočjo nacistične Nemčije porazile borce za demokratično republiko; to je bil začetek diktature, ki je imela Španijo v primežu vse do Francove smrti leta 1975.

V izjavi za filmsko revijo Variety je Simon pojasnil, da državljanska vojna še zdaleč ni zaprto poglavje zgodovine, ki z današnjim časom ne bi imelo nobenega opravka: "Španski boj proti fašizmu in zloraba kapitalizma za podporo totalitarizmu ponazarjata prevladujočo politično težnjo 20. stoletja in tudi našega časa."

Za produkcijo serije bo HBO združil moči s španskim podjetjem Mediapro, bo pa serija prvenstveno posneta v angleščini. Najverjetneje bodo izbrali format miniserije v šestih nadaljevanjih, ki bodo med drugim načela vprašanje, zakaj evropske demokracije niso ponudile pomoči španskim republikancem.

Srečnega konca se ni dalo napisati

"Absolutno se zavzemamo za realizem," je za omenjeno revijo še povedal avtor, "ne skušamo pa prodajati odvez ali srečnih koncev. Ker leto 1939 pač ni bilo srečen konec. In tudi ni prineslo katarze. Ko je bila španska republika ogrožena, je kapitalizem izbral stran tiranov. Možje, ki tega niso mogli mirno gledati, so se šli borit v Španijo. Danes smo pred isto izbiro."

Zaradi vojne, ki so jo kot prvo v zgodovini množično spremljali tudi številni novinarji in snemalci, je v izgnanstvo odšlo več kot 450.000 ljudi. Številni republikanci, ki so pobegnili v Francijo, kjer sicer niso bili sprejeti z odprtimi rokami, so se nato bojevali proti nacistom v okviru francoskega odporniškega gibanja.

Državljanska vojna in pogled nanjo še vedno predstavljata pomembno politično ločnico v Španiji. Leta 2007 so sprejeli zakon zgodovinskega spomina, s katerim so želeli omogočiti najdbo ostankov žrtev in preprečiti izobešanje simbolov nekdanjega režima in državljanske vojne.

